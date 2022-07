Verstappen: "Updates Red Bull zijn niet specifiek op mij gericht"

Na zijn zege in de sprintrace kan Max Verstappen rekenen op een voorsprong van 38 WK-punten op Sergio Perez. De Nederlander is bezig aan een sterke reeks en die had op papier nog beter kunnen zijn als de vloer op Silverstone niet beschadigd was geraakt. Dat gezegd hebbende komt Verstappen ieder weekend goed uit de verf met de RB18. Van de balansproblemen die hij in Monaco had, is in de voorbije weekenden geen sprake meer. Verstappen toonde zich in Silverstone tevreden met de balans na de derde training en op de Red Bull Ring was het meteen bingo met een goede start.

Perez heeft in beide weekenden juist aangegeven dat de auto niet helemaal naar zijn zin was, hetgeen volgens de Mexicaan geen toeval is. In Spielberg heeft hij laten optekenen dat de upgrades die Red Bull in de voorbije raceweekenden heeft geïntroduceerd niet bij zijn rijstijl passen. Het roept de vraag op of de auto gaandeweg meer op het lijf van Verstappen wordt geschreven of dat het op bepaalde circuits niet speelt, waarop de regerend wereldkampioen laat weten: "We proberen de auto vooral in zijn algemeenheid sneller te maken. Als coureur moet je jezelf vooral aanpassen aan de nieuwe onderdelen op de auto. Dat heb ik gedaan."

Verstappen denkt dan ook niet dat Red Bull de auto na verloop van tijd meer naar zijn hand heeft gezet. "Ik zeg natuurlijk wel wat ik graag van de auto wil, maar die upgrades zijn niet specifiek op mij gericht", vervolgt Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Het gaat meer om de algemene snelheid van de auto, dat is eigenlijk het enige uitgangspunt waar we mee werken."

Gewicht van RB18 speelt rol in kwalificatie

Wat betreft die algemene snelheid is de kwalificatie nog altijd een verbeterpunt, legt Verstappen in de persconferentie uit. In Oostenrijk wist hij weliswaar pole te pakken op vrijdag, maar dat neemt niet weg dat Ferrari volgens hem het iets betere pakket heeft over één ronde. De verklaring daarvoor is eerder in de uiteenlopende downforce-niveaus gezocht, maar Verstappen komt zelf met een andere reden. "De kwalificaties zijn nog niet altijd geweldig, maar dat heeft niet per se met de auto zelf te maken. We zijn alleen nog wat te zwaar. Als je alle brandstof uit de auto haalt en als het op de limiet gaat, dan valt dat meer op. In de race rijd je natuurlijk met een volle tank en gaat het sowieso niet allemaal op de limiet, waardoor het dan een minder groot probleem is. In de kwalificatie valt het alleen meer op." Helmut Marko liet na de race in Canada overigens aan deze site weten dat de Red Bull-auto nog zo'n vier à vijf kilo zwaarder zou zijn dan de Ferrari, die nagenoeg op het minimumgewicht van de FIA zit.

