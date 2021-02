'Samenwerking tussen Alpine en Williams lijkt aanstaande'

Alpine verliest dit jaar McLaren als afnemer van de Renault-motoren en is in 2021 het enige team op de grid dat geen partnerschappen heeft met andere teams. Dit betekent onder andere dat de Fransen – in tegenstelling tot Red Bull, Mercedes en Ferrari – geen technische data kunnen uitwisselen, maar ook dat Alpine nergens jonge talenten kan stallen. Dat laatste is wel een nadrukkelijke wens van Alpine, dat in Esteban Ocon en Fernando Alonso een sterke line-up heeft, maar met Oscar Piastri, Christian Lundgaard en Guanyu Zhou ook drie talenten heeft die staan te trappelen van ongeduld.

Afgelopen winter werd het team al aan Alfa Romeo gekoppeld, maar inmiddels is het wel zo ongeveer in kannen en kruiken dat de Zwitsers de lopende samenwerking met Ferrari zullen verlengen. Voor Alpine blijft er dan ook niet veel anders dan toenadering te zoeken tot Williams, het enige nog echte onafhankelijke team in de Formule 1. Dat team heeft echter recent bekendgemaakt dat het die onafhankelijkheid wat meer gaat opgeven en op technologisch vlak de banden met Mercedes gaat aanhalen. Dat zou er op kunnen duiden dat Williams in ieder geval niet op korte termijn over zal stappen naar Alpine/Renault-motoren.

De Gazzetta dello Sport denkt daar echter anders over. Volgens de Italiaanse krant is Renault CEO Luca de Meo er overtuigd van geraakt dat zolang Alpine geen bondgenoot heeft, het geen vuist kan maken in de Formule 1. De Meo wil dat zijn team op gelijke voet gaat concurreren met Mercedes, Ferrari en Honda en dat betekent dat het net als die drie teams allianties zal moeten smeden. De Gazzetta komt tot de conclusie dat Alpine Williams inmiddels zover heeft gekregen dat het inderdaad vanaf 2022 de overstap zal maken van Mercedes- naar Renault-krachtbronnen. In ruil daarvoor worden de twee teams strategische partners waarbij Alpine ook coureurs bij Williams kan plaatsen.

Een samenwerking tussen Williams en Renault is iets om naar uit te kijken. De twee merken hebben een rijk verleden samen. De stal uit Grove reed tussen 1989 en 1997 met de Franse motoren en werd in die tijd vijf keer wereldkampioen bij de constructeurs. De laatste samenwerking dateert van de seizoenen 2012 en 2013 en leverde (in 2012) de laatste overwinning van Williams op.