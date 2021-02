Alom tevredenheid bij Red Bull na eerste dag met RB16B

Perez kon een prima vergelijking maken: de vorige maand 31 jaar oud geworden coureur reed een dag eerder al veel kilometers in de RB15 uit 2019. Op woensdagmiddag volgde vervolgens de shakedown van de RB16B, waarna hij tot de conclusie kwam dat die laatste veel meer grip bood. “Ik zie het potentieel”, sprak Perez na afloop van de dag. “Ik was erg blij dat ik in de RB15 had gereden en dus al enige referentie had van hoe een Red Bull-auto aanvoelt. Om vervolgens in de wagen te springen waarin ik dit jaar ga rijden, is ongelooflijk. Ik kon echt vooruitgang voelen in de algemene grip, bij alle snelheden. Dat kon ik meteen voelen. Ik heb nog niet veel gedaan, maar ik kan nu al zien dat de auto een goed potentieel heeft.”

De strenge regels van de FIA verbieden de teams om buiten de officiële pre-season testdagen met de wagens te testen. Red Bull Racing gebruikte woensdag dan ook één van de zogeheten filmdagen om voor het eerst kennis te maken met de RB16B en er alvast wat vertrouwd mee te raken. Omdat de testmogelijkheden zo beperkt zijn, rekent Perez erop dat hij nog een paar races nodig zal hebben om zich volledig op zijn gemak te voelen in de cockpit. “Het kost veel tijd om honderd procent comfortabel te zijn en ik verwacht dat ik in de eerste vijf races veranderingen zal moeten blijven aanbrengen om me echt comfortabel te voelen", zei hij. “Maar ik moet zeggen dat we daar al veel vooruitgang in hebben geboekt. We hebben de stoel veranderd. We hebben de gordels aangepast. Elke keer deden we iets anders. Dat heeft prioriteit, om me er comfortabel in te voelen zodat ik vervolgens – zodra we in Bahrein zijn – klaar ben om gas te geven.”

Aandachtig toeschouwer op Silverstone was teambaas Christian Horner. “Het is altijd geweldig om een nieuwe auto voor het eerst op de baan te zien en om de coureurs hun eerste rondjes te zien rijden. We hadden een filmdag, maar we hebben er ook voor kunnen zorgen dat de basis staat, voordat alles wordt ingepakt en naar Bahrein wordt gestuurd. In dat opzicht was het een succes.”

Meer lezen over de kansen van Red Bull Racing en Max Verstappen in 2021? Bestel dan het boek 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing', dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven.