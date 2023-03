Pirelli verwacht voornamelijk eenstoppers tijdens F1 Jeddah

Vrijwel alle coureurs maakten tijdens de openingsrace van 2023 in Bahrein twee pitstops. Het Bahrain International Circuit geldt dan ook als zwaar voor de banden, in tegenstelling tot het Jeddah Corniche Circuit waar de Formule 1 dit weekend racet. De bandenslijtage speelt op de Saudische omloop een relatief kleine rol en dus verwacht Pirelli dan ook dat de eenstopper de populairste keuze wordt tijdens de tweede race van het seizoen.

In de aanloop naar de race heeft de Italiaanse bandenfirma enkele strategische voorspellingen gedaan op basis van de data die dit weekend zijn vergaard. Daaruit komt naar voren dat het maken van één pitstop duidelijk de snelste strategie is, al zijn de verschillen tussen de diverse mogelijkheden relatief klein. De snelste optie is beginnen op mediums, om na 18 tot 25 ronden naar de harde band te wisselen. Starten op softs en tussen ronde 13 en 20 overstappen op hards zit daar op papier niet ver van af. Dat geldt ook voor de strategie met een start op mediums, waarna tussen ronde 28 en 36 de rode softs worden gemonteerd. De snelste tweestopper, met twee stints op de softs en één op de mediums, wordt gezien als een duidelijk langzamere optie.

Verstappen na mislukte kwalificatie in luxepositie qua banden

Tegelijkertijd heeft Pirelli ook bekendgemaakt welke bandensets de diverse coureurs nog over hebben voor de start van de race. Wat daarbij opvalt, is dat zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc nog over een geheel nieuwe set softs beschikt. Max Verstappen heeft zelfs nog twee nieuwe sets rode banden, nadat hij in Q2 werd uitgeschakeld. Dat maakt de strategie met een start op softs een serieuze mogelijkheid voor dit trio, al kan Verstappen met twee sets nieuwe mediums ook kiezen voor een start op mediums. Voor zowel Perez, Russell, Hamilton, Stroll en Alonso lijkt de start op mediums het meest voor de hand te liggen. De drie eerstgenoemden hebben nog twee nieuwe sets mediums, Stroll en Alonso hebben allebei één nieuwe set gele banden en één set waarop al gereden is. Daar staat tegenover dat zij geen sets met nieuwe softs meer hebben.