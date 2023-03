Aston Martin ontpopt zich tot dusver tot de verrassing van het Formule 1-seizoen 2023. Tijdens de wintertest in Bahrein kwam het team al goed voor de dag, waarna de goede vorm bevestigd werd door de podiumplek van Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Bahrein. Toch leefde de Spanjaard ietwat in onzekerheid over de plek die zijn nieuwe werkgever inneemt in de pikorde, doordat de test en de openingsrace op hetzelfde circuit plaatsvonden en het Bahrain International Circuit over enkele unieke karakteristieken beschikt.

Na de vrijdag en zaterdag in Saudi-Arabië zijn die twijfels weg bij Alonso, die de drie vrije trainingen in de top drie afsloot en in de kwalificatie ook de derde tijd noteerde. Op het Jeddah Corniche Circuit kreeg hij dus de bevestiging dat Aston Martin inderdaad een grote stap voorwaarts heeft gezet in 2023. "Ik kwam met wat vraagtekens over onze prestaties in Bahrein naar Jeddah. We presteerden daar goed, maar zowel de test als de eerste race vond plaats in Bahrein. We hadden de nieuwe auto's nog niet op andere circuits getest, dus het was belangrijk om in Jeddah te achterhalen of we er nog steeds goed voor staan", vertelde Alonso na de kwalificatie, waarin hij door de gridstraf van Charles Leclerc de tweede startpositie bemachtigde.

Pakken wat je pakken kan

"Het is een enorme opluchting voor het team dat we hier opnieuw competitief zijn. Dit is voor iedereen in de fabriek ook extra motivatie om te blijven pushen, want de auto lijkt onder alle omstandigheden te presteren", vervolgde Alonso. De 41-jarige coureur uit Oviedo is de realiteit echter nog niet uit het oog verloren. Met zijn plek op de eerste startrij kan het verleidelijk zijn om de aanval te openen op polesitter Sergio Perez, maar dat is niet zijn prioriteit. Liever scoort Alonso een groot aantal punten voor Aston Martin, dat daarmee hoopt uit te lopen op directe concurrent Mercedes.

"Ik herinner mij een gesprek met Mike Krack, Lance Stroll en het management van het team toen we de auto presenteerden op 13 februari. Daarin spraken we de doelstellingen voor dit jaar uit. Met Red Bull vechten om de overwinning was niet een van die doelstellingen", verklaarde de tweevoudig wereldkampioen. "Laten we het simpel houden, laten we met beide benen op de grond blijven staan en laten we vooral geen fouten maken. Zelfs als we competitief zijn, kunnen we dit soort sterke weekenden niet verlaten zonder punten te scoren. Dat zou een enorme fout zijn. Ik weet dus zeker dat we gaan pakken wat we kunnen pakken."

