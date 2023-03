Vowles verwacht later in 2023 mooie dingen van Mercedes

James Vowles is sinds afgelopen winter teambaas bij Williams. Daarvoor was hij als strategiechef werkzaam bij Mercedes, waardoor hij de W14 van Lewis Hamilton en George Russell goed kent. Vowles verwacht dat de verschillen aan de voorkant van de grid gedurende het seizoen kleiner worden. “Of ik denk dat Red Bull het hele seizoen zal domineren? Nee, dat betwijfel ik”, aldus Vowles. “Ik denk dat Ferrari hier in Jeddah veel meer in de buurt zal zitten. Daarnaast zullen er circuits zijn, zoals Silverstone en Barcelona, waar Mercedes krachtig zal zijn. Dit op basis van wat ik weet van hun pakket. Echter, of ik denk dat Red Bull over het hele seizoen de snelste zal zijn? Ja.”

Vowles zag Red Bull domineren in Bahrein, maar denkt dat het team van Max Verstappen en Sergio Perez later in het jaar hinder zal ondervinden van de gereduceerde tijd in de windtunnel wegens het overschrijden van het budgetplafond in 2021. “De beperking is, denk ik, niet groot genoeg om de zaken in evenwicht te krijgen, maar het is wel iets. Het betekent wel dat andere teams in de loop van het seizoen dichter bij zullen komen. Bovendien, omdat de regels stabiel blijven voor volgend jaar, moet je de huidige auto blijven ontwikkelen. De grid zal dus in elkaar schuiven. Ik verwacht dus geen absolute dominantie, dat zou ook saai zijn. Ik denk dat je gedurende het jaar ups en downs krijgt.”

“Ik weet zeker dat Mercedes en Ferrari afgelopen week elk uur hebben gewerkt om verder te komen”, zegt Vowles. Hij denkt niet dat beide teams het jaar al hebben opgegeven. Mercedes maakte dat afgelopen week ook duidelijk in een post op social media. Vowles: “Opgeven betekent voor mij dat je ermee stopt, maar volgens mij is het tegenovergestelde waar. Ze zijn afgelopen week diep gegaan. Met een bericht naar de buitenwereld toe probeer je wat druk weg te halen. Je zegt dat je dezelfde pijn voelt als de fans, maar dat je terugkomt. Het is een peptalk. Zo zie ik het: het is meer motiveren dan opgeven.”

