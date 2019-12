Organisatie Russische GP na WADA-ban: "Race van 2020 gaat door"

Het WADA legde Rusland maandag een schorsing van vier jaar op voor alle grote internationale sportevenementen. Onder het verbod mag het land geen grote events organiseren en mogen Russische atleten niet aan internationale topevenementen deelnemen. Het verbod volgt op een onderzoek naar grootschalig gesjoemel met Russische dopingstalen, dat een dieptepunt bereikte op de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi.

Volgens het statement van het WADA mag Rusland de komende vier jaar geen "grootschalige evenementen” organiseren, of meedingen voor de rechten op het organiseren van een groot evenement. Er is echter een uitzondering voorzien voor evenementen die al bestaan, zoals de Formule 1 Grand Prix van Rusland, en waar al lopende contracten van zijn. Volgens het WADA “moet de partij die getekend heeft het recht intrekken en toewijzen aan een ander land, tenzij dat legaal of praktisch onmogelijk is.”

Rosgonski, het bedrijf dat de Grand Prix in Sochi organiseert, heeft er vertrouwen in dat de race in het voormalige olympische park onder geen omstandigheden geannuleerd kan worden. “Het contract voor de Russische ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 werd in 2010 ondertekend, lang voor de omstandigheden die door het WADA werden onderzocht”, luidt het in een mededeling van Rosgonski aan Motorsport.com. “Het is geldig tot 2024 en de Russische ronde is opgenomen in de internationale kalender van de FIA voor 2020. Als de voorwaarde van het WADA ook na een beroep overeind blijft, dan is er geen legale of technische mogelijkheid om de Russische Grand Prix te annuleren of toe te wijzen aan een ander land. We hebben er vertrouwen in dat de Russische Grand Prix in 2020 zal plaatsvinden en nodigen iedereen uit om naar Sochi te komen. De ticketverkoop is in volle gang."

Russische atleten die niet betrokken zijn in dopingschandalen zullen nog steeds mogen deelnemen aan internationale evenementen, maar dan niet onder de Russische vlag. Dat zou van toepassing kunnen zijn op Toro Rosso-rijder Daniil Kvyat.

Rusland heeft nog 21 dagen om in beroep te gaan tegen de uitspraak van het WADA bij het Arbitragetribunaal voor de Sport (CAS) in het Zwitserse Lausanne. De FIA en F1 hebben nog niet gereageerd op de kwestie.