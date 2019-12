F1-baas Carey: "Interesse potentiële sponsoren blijft groeien"

Toen Liberty Media in 2017 de commerciële rechten overnam van Bernie Ecclestone, beloofde het bedrijf dat er binnen afzienbare tijd meer sponsoren aan de Formule 1 verbonden zouden zijn dan ooit tevoren. De sport staat in dat opzicht in schril contrast met veel andere grote sporten, die een groot aantal deals hebben gesloten met multinationals. Tot dusver is er echter weinig terecht gekomen van die belofte en blijft de kern van de wereldwijde partners bestaan uit Heineken, DHL, Pirelli, Emirates en Rolex. Met al die bedrijven zijn contracten gesloten toen Ecclestone de boel runde.

Carey beweert dat een van de grote uitdagingen waar Liberty voor staat het creëren van een marketingafdeling is. Voordat het Amerikaanse mediabedrijf het stokje overnam en de sport ging runnen, bestond deze afdeling nagenoeg niet. "Onze kas was nogal leeg, want we hadden niet echt een groep met sponsoren. We hadden geen instrumenten ontwikkeld, geen middelen om het verhaal van de F1 te kunnen vertellen en om enthousiasme te creëren", reageerde Carey op een vraag van Motorsport.com.

"We hebben nu wat momentum. De kijkersaantallen zijn omhoog gegaan, de bezoekersaantallen zijn gegroeid. We hebben een goed verhaal en we hebben nieuwe dimensies kunnen geven aan de sport. Dat is denk ik ook nodig om een goed verhaal te kunnen vertellen. Daarvoor moet je de juiste middelen ontwikkelen. Sponsoren willen deals sluiten die op maat zijn afgestemd. In het verleden werkten borden op een muur prima, maar dat gaat niet langer op", aldus de CEO.

"We hebben dus een breder scala aan initiatieven moeten bedenken, of dat nu digitaal is, een regionale feed, virtuele advertentie, fan festival of iets anders waarmee we specifieke kansen kunnen creëren. De interesse van potentiële sponsoren groeit gestaag, we hebben het nog nooit zo druk gehad. Ik heb een lijst van drie pagina's met sponsoren waar we mee bezig zijn. Maar natuurlijk zijn er geen deals tot de sponsoren getekend hebben. Ik kan met zekerheid zeggen dat we steeds beter worden. Het is moeilijker en langzamer gegaan dan ik een aantal jaar terug had verwacht. We zijn echt vanaf nul begonnen."

Formule 1 is 'verkoopbaar'

Carey blijft ervan overtuigd dat de F1 een goed platform is voor toekomstige sponsoren. "Deze sport is 'verkoopbaar'. Het is een unieke sport met gepassioneerde en aantrekkelijke fans. De Formule 1 onderscheidt zich van andere sporten door de aansluiting met technologie en het globale aspect. In een tijd waarin de wereld steeds gefragmenteerder raakt, zijn evenementen die dat doorbreken waardevol. De interesse en betrokkenheid die we hebben blijft daarom denk ik groeien", zei hij.

Hij benadrukte verder dat het een uitdagende tijd is voor wie dan ook om goede sponsordeals te vinden. "Ik denk dat het over het algemeen voor iedereen geldt in de reclamewereld buiten Facebook en Google om. Of dat nu gaat om televisie, print, radio of andere markten, op het gebied van sponsoring is het denk ik lastiger geworden dan een paar jaar geleden."

Met medewerking van Adam Cooper