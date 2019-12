Eindrapport George Russell: F2-kampioen kan rijpen in de luwte

George Russell in het Formule 1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 20

Aantal WK-punten: 0

Beste startplaats: 14 (België, Italië)

Beste resultaat: 11e plaats (Duitsland)

Rapportcijfer: 6,7*

Russell is ontegenzeggelijk een snelle jongen. Anders word je niet in je eerste seizoen in de GP3 (tegenwoordig Formule 3) kampioen en weet je een jaar later niet nog eens hetzelfde te flikken in de Formule 2. Het verleden heeft echter ook uitgewezen dat de Formule 1 andere koek is. Niet alle coureurs die in de lagere klassen uitstekend presteren, komen goed uit de verf in de koningsklasse. Dat kan om uiteenlopende redenen zijn. Voor de één blijkt de stap van een relatief kleine organisatie als een Formule 2-equipe naar een Formule 1-team met honderden werknemers erg intimiderend, om nog maar te zwijgen van de enorme media-aandacht waarmee een coureur te maken krijgt. Een ander blijkt simpelweg niet snel genoeg om mee te kunnen komen in de Formule 1. De resultaten in de lagere raceklassen waren weliswaar prima, maar mogelijk lag het niveau die seizoenen net iets minder hoog dan andere jaren.

Een eerlijk oordeel vellen over het eerste Formule 1-jaar van Russell, de enige coureur die geen punten scoorde in 2019, is ontzettend moeilijk. Niet alleen zat de 21-jarige Brit in met afstand de langzaamste auto, ook was zijn teamgenoot Robert Kubica allesbehalve een betrouwbare graadmeter. De Pool had immers sinds 2010 niet meer in de Formule 1 geracet. Russell deed op de zaterdagen het maximale door zich voor alle races vóór Kubica te kwalificeren, maar het is lastig te zeggen of hij ook in alle kwalificaties daadwerkelijk het maximale uit zijn auto heeft gehaald. In de openingsfase van de races moest Russell meer dan eens zijn meerdere erkennen in zijn meer ervaren collega, maar in Abu Dhabi gaf hij te kennen ook nooit echt tot het gaatje te zijn gegaan bij de start, omdat het in zijn positie toch geen zin had om iets risicovols te ondernemen - met een uitvalbeurt was niemand geholpen.

Dat laatste zegt misschien nog wel het meest over Russell als Formule 1-debutant: de jonge Brit heeft een zeer volwassen hoofd op zijn schouders. Hij heeft dit jaar geen gekke dingen gedaan op de baan - zowel in positieve als negatieve zin niet - maar heeft 2019 echt als leerjaar gebruikt. En daar zal hij de vruchten van plukken zodra Williams, waar hij nog twee jaar onder contract staat, weer de aansluiting vindt bij de rest van het veld, én verder in de toekomst, mocht hij een racekans krijgen bij het kampioenschapsteam van Mercedes.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 7,5

Filip Cleeren: 7,5

Ronald Vording: 6,0

Mark Bremer: 6,5