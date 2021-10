Kort voor de Grand Prix van Turkije werd bekend dat Van der Merwe, evenals F1-dokter Ian Roberts, besmet was met het coronavirus. Het is voor hem de tweede keer dat hij positief test op het virus, het overkwam hem begin 2020 ook al. Het gevolg was dat het tweetal niet naar Istanbul kon afreizen en dat de FIA een andere crew op de medical car moest zetten. Op social media bevestigde Van der Merwe vervolgens dat hij om persoonlijke redenen niet gevaccineerd is.

Dat gaat hem in de slotfase van het F1-seizoen hoogstwaarschijnlijk parten spelen, want in Qatar en Saudi-Arabië is een vaccinatiebewijs verplicht om het land binnen te komen. Vermoedelijk geldt diezelfde eis ook om de paddock in Abu Dhabi te kunnen betreden. Zodoende moet Van der Merwe mogelijk de laatste races van 2021 aan zich voorbij laten gaan. Op Twitter verklaarde hij de redenen achter zijn keuze om zich niet te laten inenten en ook gaf hij toe te verwachten wat races te moeten missen.

“In Zwitserland – ik ben half Zwitsers – en andere ontwikkelde landen telt een eerdere besmetting even zwaar als een vaccinatie”, schreef hij. “Ik vertrouw erop dat deze landen weten wat ze doen, maar ik respecteer de strengere regels in andere landen ook en reis daar dus niet naartoe. Ik ben me er volledig van bewust dat ik mogelijk minder in te zetten ben of dat mijn bewegingsvrijheid beperkt wordt op basis van mijn eigen keuzes. Dat ik handigheid niet verkies boven mijn eigen gezondheid betekent niet dat ik besluiten neem vanuit egoïsme. We willen allemaal gewoon gezond zijn.”

De lezing dat F1-personeel zonder vaccinatie niet welkom is in Qatar en Saudi-Arabië is bevestigd door FIA-wedstrijdleider Michael Masi. “Voor zover wij weten zijn er enkele landen waar je niet welkom bent, tenzij je een vaccinatie hebt gekregen”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Het is in essentie niet anders dan een inenting voor malaria of iets anders, die je in sommige delen van de wereld nodig hebt om het land binnen te mogen komen. Je moet je aan deze regels houden om het land te mogen betreden. De FIA heeft die eisen te respecteren, hetzelfde geldt voor de teams en andere mensen.”