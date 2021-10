FIA vervangt personeel op medical car na positieve coronatests

Van der Merwe is sinds jaar en dag de bestuurder van de FIA medical car en krijgt daarbij steun van Dr. Roberts, die in het geval van een zware crash eerste hulp kan verlenen aan een eventueel gewonde coureur. Het voornaamste voorbeeld hiervan was de crash van Romain Grosjean, vorig jaar in Bahrein.

In aanloop naar de Turkse Grand Prix is gebleken dat beide mannen getroffen zijn door het coronavirus. “Beide heren hebben voor het afreizen naar de Turkse Grand Prix positief getest op het coronavirus en zullen derhalve niet aanwezig zijn bij de Grand Prix", liet een woordvoerder van de FIA aan deze webstie weten. "Ze worden voor dit evenement vervangen door FIA Formule E-safety car-coureur Bruno Correia en medisch delegaat Dr. Bruno Franceschini.”

Mochten Van der Merwe en Roberts snel genoeg herstellen, kunnen ze zich later deze maand tijdens de Amerikaanse Grand Prix weer bij de Formule 1-paddock voegen. Ondanks dat de maatregelen wereldwijd steeds verder losgelaten worden, houdt de Formule 1 nog altijd een strict protocol aan voor het coronavirus. Zo wordt er in de paddock nog altijd massaal getest en moeten medewerkers van de paddock ook voorafgaand het raceweekend een negatieve test laten zien.

De Formule 1 heeft een grote uitbraak in de paddock tot nu toe kunnen voorkomen. Bijna alle teams hebben in het afgelopen anderhalf jaar wel een of meerdere positieve gevallen gehad, maar het is niet voorgekomen dat een compleet team uitgesloten werd van deelname aan een F1-race.