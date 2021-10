Norris had schrik in Turkije: “Ik zag geen hand voor ogen”

Voor het tweede jaar op rij werd de Grand Prix van Turkije afgelopen zondag op een natte baan verreden. Hoewel de grip er deze keer beduidend beter was, waren de omstandigheden er nog altijd niet ideaal. Op de langzaam opdrogende baan bleef er namelijk een laagje water liggen, waardoor de coureurs voortdurend in de spray van hun voorganger reden. Het zorgde ervoor dat Lando Norris met samengeknepen billen in zijn McLaren zat.

“Tijdens de rondjes naar de grid toe zag ik in feite geen hand voor ogen”, sprak de Brit. “Ik was best bang om eerlijk te zijn, want de omstandigheden waren echt heel beroerd. In de eerste ronde van de race kon ik gelukkig een gaatje slaan, waarna ik het vanaf dat moment aardig kon controleren.”

De vele spray werd volgens Norris veroorzaakt door het bijzondere Turkse asfalt: “Het komt omdat het water er nogal op het circuit bleef liggen. Het droogde natuurlijk niet op, waardoor er altijd wel een beetje water blijft liggen. Het sijpelde niet in het asfalt.”

Vergelijking met Spa

Eerder dit seizoen moest de Grand Prix van België na drie rondjes achter de safety car al worden afgevlagd vanwege de hevige regenval en een gebrek aan zicht. In Turkije kon er wel gewoon worden geracet, al was de situatie volgens Norris verre van ideaal: “De spray was hier wel een beetje erger [dan op andere plekken]. Maar ook op andere banen is het vreselijk, waarschijnlijk wel op ieder circuit waar je naartoe gaat. Hier bleef het alleen wat langer slecht.”

“In de eerste ronde was het eerder een soort olieachtige spray, niet alleen water, als dat een beetje logisch klinkt. Alles werd daardoor iets waziger omdat het water natuurlijk ook op het vizier kwam.”

Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi sprak in Turkije met meerdere coureurs en kwam tot de conclusie dat het in Turkije lang niet zo erg was als eerder dit seizoen in België: “Ik heb na de race met een aantal rijders gesproken en ik denk niet dat de spray hier erger was dan op Spa”, concludeerde de Australiër. “Daar ben ik wel vrij zeker van.”

Toch waren er net als Norris ook andere coureurs die klaagden over de spray. Zo liet Nikita Mazepin weten dat hij door de spray de Mercedes van Lewis Hamilton niet kon zien toen hij op een ronde werd gezet. Yuki Tsunoda vertelde zelfs dat de spray bijdroeg aan zijn spin: “Ik had geen schone spiegel meer over, ik zag er niets door vanwege al het vuil en de stof”, aldus de Japanner. “Ik zag niks, maar ik dacht dat er een auto vlak achter me reed dus ik pushte, waarna ik spinde. Die spin verpestte mijn hele race, dus dat is heel erg spijtig.”