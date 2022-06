Nico Rosberg niet meer welkom in Formule 1-paddock

Het viel heel wat vaste Formule 1-kijkers al op: Nico Rosberg deed zijn analyses voor Sky Sports tijdens de Grand Prix van Monaco niet vanaf het circuit, maar vanuit zijn appartement in Monte Carlo. De reden is nu ook duidelijk: de voormalig Formule 1-kampioen heeft geen coronavaccinatie gehaald en is daardoor niet meer welkom in de paddock. Iedereen die naar binnen wil, moet vanaf dit jaar een vaccinatiebewijs kunnen overleggen. Vorig jaar was het ook voldoende om een negatieve PCR-test te tonen, maar dat is nu niet meer het geval.

De Duitser heeft zich niet laten inenten en moet daardoor van een afstandje naar zijn sport kijken. In gesprek met Sport1 verklaarde hij: “Ik heb een coronabesmetting goed doorstaan en heb antistoffen in mijn lichaam. Bovendien laat ik me daar regelmatig op testen. Op basis daarvan zei mijn arts dat een inenting absoluut geen zin heeft.”

Naar verluidt heeft hij een verzoek bij de Formule 1 ingediend om een uitzondering te maken, maar dat is niet gehonoreerd. Rosberg is niet de enige grote naam die niet meer welkom is in de Formule 1-paddock. Eerder werd Alan van der Merwe, jarenlang bestuurder van de medical car, al toegang geweigerd. Daardoor is hij zijn baan kwijtgeraakt.