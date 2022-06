Verstappen en Perez grijpen in Baku naar tweede motor van F1-seizoen

Net als vorig jaar mag een coureur maar drie motoren gebruiken tijdens het Formule 1-seizoen 2022, bij het steken van het vierde exemplaar van een component volgt er een gridstraf. Red Bull heeft Baku, waar de achtste race van het jaar wordt verreden, dus aangewezen als plek waar de eerste volledige motorwissel plaatsvindt. Max Verstappen heeft de voorgaande raceweekenden ondanks (kleine) problemen met de tank en de brandstoftoevoer kunnen afwerken met zijn eerste krachtbron. Bij teamgenoot Sergio Perez zijn tussentijds de turbo en de MGU-H vervangen.

Voor de race over het stratencircuit van Baku kunnen beide coureurs rekenen op een verse krachtbron. Het gaat logischerwijs om dezelfde specificatie als die bij de seizoensstart in Bahrein, aangezien de motorische ontwikkeling grotendeels aan banden is gelegd. Voorafgaand aan het seizoen mocht iedere motorleverancier nog met één performance upgrade komen, waarna de meeste onderdelen zijn gehomologeerd.

Desondanks gaat het wel om tactische motorwissels bij Red Bull Racing. Een nieuwe krachtbron levert nog altijd iets meer vermogen op, vooral door een verse verbrandingsmotor. Wisselen aan het begin van deze double-header ligt dan ook zeer voor de hand. Met Baku en Montreal staan er namelijk twee circuits op het programma waarop motorvermogen een grote rol speelt. Het maakt dat Red Bull de high-downforce circuits van Barcelona en Monaco, waarop vermogen een minder grote rol speelde, heeft overleefd met de oude motoren en nu naar nieuwe exemplaren grijpt.

Het moet allemaal helpen om Perez net als vorig jaar naar het ereschavot te brengen en Verstappen voor het eerst naar het podium in Azerbeidzjan te dirigeren. Vorig jaar leek de Nederlander al goed op weg, maar besloot een klapband anders. "Maar dat speelt nu geen rol meer. Ik benader deze race net als alle andere, dat wil zeggen: we moeten tijdens de trainingen zien hoe we ervoor staan, een goede balans vinden en hopelijk zijn we dan snel genoeg om de race te winnen." Gevraagd of Red Bull strategisch bewust of onbewust iets voorzichtiger gaat zijn met de klapband in het achterhoofd, reageert de wereldkampioen: "Nee, want vorig jaar was niet onze fout. Wij konden daar helemaal niks aan doen en bovendien hebben we nu compleet andere banden, die ook anders reageren. Wij moeten de focus gewoon op onszelf houden."

Nieuwe turbo voor Leclerc, ook motorwissels bij Aston Martin en Williams

Red Bull is niet bepaald het enige team dat voor de Grand Prix van Azerbeidzjan naar nieuwe onderdelen grijpt. De voornaamste titelrivaal van het team uit Milton Keynes, Charles Leclerc, krijgt weliswaar geen compleet nieuwe motor, maar Ferrari voorziet hem wel van een nieuwe turbo en nieuwe uitlaat. Wat betreft de uitlaatsystemen mogen coureurs er acht per jaar gebruiken en is er dus nog volop marge, maar voor de turbo's geldt het maximum van drie. Met de wissel in Baku zit Leclerc al aan zijn derde turbo van 2022, waardoor een nieuwe wissel een gridstraf zal opleveren.

Net als Red Bull hebben ook Lance Stroll en het volledige team van Williams (Alexander Albon en Nicholas Latifi) gekozen voor een compleet verse krachtbron. McLaren-coureur Daniel Ricciardo is voorzien van een nieuwe interne verbrandingsmotor, een nieuwe MGU-H en een nieuwe MGU-K.

