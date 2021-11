Minder kans op gridstraffen: Pool voor versnellingsbakken in 2022

De Formule 1-teams mogen onder de huidige motorenreglementen een beperkt aantal van de componenten gebruiken: drie verbrandingsmotoren (ICE), drie MGU-H's, drie MGU-K's, drie turboladers (TC), alsmede twee units voor energie-opslag (ES) en twee elektronische regeleenheden (CE). Van het uitlaatsysteem (EX) mogen er dit jaar acht worden gebruikt. Bij een overschrijding van dat aantal volgt een gridstraf: tien posities voor de eerste extra wissel, vijf posities voor de daaropvolgende veranderingen. Wel kunnen teams ongestraft componenten wisselen die in de pool zitten.

Voor de versnellingsbakken zitten de regels anders in elkaar. Elke bak moet zes opeenvolgende weekends gebruikt worden. Een vroegtijdige wissel resulteert in een gridstraf van vijf plaatsen. Wanneer een coureur uitvalt, mag hij ongestraft een nieuwe bak monteren voor de daaropvolgende Grand Prix.

Een vrij complexe regelgeving, die niet bij alle fans even duidelijk is. Om dat te vereenvoudigen, gaat de Formule 1 vanaf komend jaar ook bij de versnellingsbakken over naar het ‘pool-systeem’, zo schrijft Auto Motor und Sport. In plaats van een levensduur van zes Grands Prix, worden de bakken vanaf 2022 ook in componenten opgedeeld: de behuizing, de aandrijflijn en de schakelcomponenten zoals tandwielen. Van elk mag een team er gedurende het seizoen vier gebruiken, en ook hier dus ongestraft binnen de pool wisselen. Qua gridstraffen verandert er verder niets: bij een extra component volgt een penalty van vijf posities.

Door deze aanpassing is de kans kleiner dat een coureur een gridstraf krijgt vanwege een versnellingsbakwissel na een crash. Komend jaar kan men een beschadigd component vervangen door een onderdeel uit de pool. Zolang dat binnen de perken blijft, volgt er geen gridstraf. Dit jaar werd er direct een gridstraf uitgedeeld als de bak niet aan de eis van zes opeenvolgende races voldeed.