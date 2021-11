De afgelopen jaren was Pascal Picci een van de kopstukken binnen Sauber. Hij speelde een belangrijke rol bij de overname door investeerder Longbow Finance in 2016, waardoor het team uit Hinwil van de ondergang werd gered. Daarna bleef hij aan als voorzitter van Sauber Holdings. In die rol werkte hij nauw samen met Islero Investments van Finn Rausing, de huidige eigenaar van de renstal. Door de sponsordeal met Alfa Romeo gaat het raceteam sinds enkele jaren onder die benaming door het leven.

Kort voor de Grand Prix van Mexico kondigde Picci onverwachts aan dat hij zou vertrekken. Hij sprak met onze Italiaanse collega’s voor het eerst sinds het nieuws openlijk over zijn beweegredenen. Vooral teambaas Frederic Vasseur moet het ontgelden. “Ik wil in de toekomst niet geassocieerd worden met het management van Fred Vasseur”, zegt hij duidelijk. De Italiaan wilde niet dieper ingaan waarom hij niet langer door een deur kan met de teambaas, maar hij wilde wel kwijt dat de rijderskeuze een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Sauber kondigde recentelijk de komst van rookie Guanyu Zhou aan als teamgenoot van Valtteri Bottas. Met de komst van de Chinees hoopt het team een nieuwe, interessante markt aan te kunnen boren. Picci stelt niets tegen de nieuwe aanwinst te hebben, maar deze keuze markeert wel het einde van een nauwe samenwerking met Ferrari. Dankzij die relatie reed Antonio Giovinazzi de afgelopen drie seizoenen voor het team. “De wijze waarop de coureurs gekozen zijn, was een van de punten waarop ik en het huidige management van mening verschilden. Ik vind het jammer dat Antonio niet langer bij ons is en ik ben blij met de komst van Zhou. Ik ken de Chinese jongeling en zijn familie al heel lang, aangezien we hem wilden opnemen in de Sauber Driver Academy en de commerciële kansen die hij ons kan bieden wilden evalueren.”

Spa nog altijd een open wond

Ondanks zijn onvrede over de rijderssituatie houdt Picci naar eigen zeggen het volste vertrouwen in de eigenaren, die recentelijk hun commitment kracht bijzetten door de onderhandelingen over een overname door Michael Andretti af te breken. Op de vraag waarom er over een verkoop gesproken werd, zei Picci: “Wat er tijdens de Grand Prix van België gebeurde, is nog steeds een open wond. Een non-race over drie ronden achter de safety car gaf Williams de gelegenheid om punten te scoren waardoor wij bijna direct kansloos waren om hun positie in het constructeurskampioenschap nog over te nemen. Spa was een belangrijke ommekeer voor ons: het was een van de voornaamste redenen waarom we de F1 wilden opgeven en wilden verkopen.”

De gesprekken met Andretti klapten omdat de huidige eigenaren niet volledig afstand wilden doen van de formatie. Picci heeft er vertrouwen in dat Rausing de juiste keuzes maakt met het oog op de toekomst: “Hij heeft de vrijheid om beslissingen te nemen, om de aandeelhouders te vertegenwoordigen. Hij is een betrouwbaar persoon die al zijn passie en energie erin steekt. Ik was in de minderheid en ik heb mijn conclusies getrokken. Ik wens het team de best mogelijke toekomst toe. Ik heb er vertrouwen in want de eigenaren zijn enthousiast en zeer gepassioneerd, met het beschermen van het personeel als eerste prioriteit. Mijn ontslag mag dus in geen geval een reden tot ongerustheid binnen het Sauber-personeel worden.”

Pascal Picci