Bandenkeuze Pirelli ‘te conservatief’ voor nieuw asfalt Istanbul

Enkele weken geleden werd Istanbul Park opnieuw geasfalteerd voor de komst van de Formule 1. Dat leverde bijzondere taferelen op op vrijdag, waarbij het circuit spekglad was en coureurs de grootste moeite hadden om hun auto in het juiste spoor te houden. Daarbij werden ze niet geholpen door de bandenkeuze van Pirelli, die de drie hardste compounds - C1, C2 en C3 - meenam naar Turkije. Volgens Isola wist Pirelli tot enkele weken geleden niets van het nieuwe asfalt op Istanbul Park. De bandenleverancier was daardoor gebonden aan de gemaakte keuze, hoewel het bedrijf een andere keuze had gemaakt als eerder men wist van de herasfaltering van het circuit.

“We kregen vrij laat informatie over de herasfaltering en we wisten niets van de karakteristieken van het asfalt”, zei Isola. “We hebben nu een bandenkeuze die behoorlijk conservatief is gezien de conditie van het asfalt en het type asfalt. Ik verwachtte asfalt dat meer zou lijken op dat van Portimao, waar we glad asfalt hadden met bitumen daar bovenop. De banden konden daar grip genereren. Hier hadden we heemaal geen grip, wat mogelijk komt door een combinatie van de temperatuur, het feit dat het vochtig was, het type asfalt en de vrij harde bandenkeuze, de hardste mogelijkheid. Ik geloof dat dit circuit opnieuw geasfalteerd is met de hulp van Tilke, terwijl Dromo dat in Portimao deed. Zij hebben misschien verschillend materiaal gebruikt.”

'Het is geen drama'

Isola vindt dat Pirelli de keuze van Istanbul Park moet accepteren wat betreft het opnieuw asfalteren en hij ziet ook een voordeel. “Het is geen drama, want het [gebrek aan grip] zorgt voor een extra uitdaging voor de coureurs en het zorgt voor onzekerheid bij de engineers. Een dergelijke situatie leidt soms dus tot betere races.” Ook verklaarde Isola waarom de exclusieve bandenleverancier van de Formule 1 niet voldoende tijd had om de keuze te herzien.

“Vier weken is voor ons niet genoeg om de keuze te veranderen. We hadden de banden al geproduceerd en ze werden verscheept naar Turkije.” Op een half uur van het circuit heeft Pirelli ook een fabriek en die heeft geholpen door metingen te verrichten op het nieuwe asfalt. Isola: “Het asfalt is heel glad, wat zowel geldt voor de macro- en microruwheid. We hebben het gisteren opnieuw gemeten en daar kwamen iets andere cijfers uit, maar het is geen agressief asfalt. Zo kennen we dat ook van Istanbul. Onze bandenkeuze was gebaseerd op de layout van het circuit, de zwaarheid, bocht acht enzovoorts, maar ook op het asfalttype. Het is nu dus duidelijk dat de selectie te hard is voor dit circuit.”