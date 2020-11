Alfa Romeo (of eigenlijk Sauber) viert 500ste GP in Turkije

Het gaat hier namelijk niet om het oorspronkelijke Italiaanse Alfa Romeo S.p.A. dat in de jaren vijftig, zeventig en tachtig met coureurs als Fangio, Farina, Brambilla en Andretti actief was, maar om de Zwitserse renstal die we tot en met 2018 onder de naam Sauber kenden en dat zondag zal toetreden tot de 500 GP-club waar nu alleen nog Ferrari, McLaren en Williams deel van uitmaken.

Sensationeel debuut in de Formule 1

Sauber maakte in 1993 z’n entree in de Formule 1. De Zwitserse oprichter Peter Sauber had zijn sporen allang verdiend in diverse takken van autosport, onder meer in de sports cars als partner van Mercedes. Het merk met de ster had F1-ambities, maar was huiverig om zich onder eigen naam in te schrijven en benaderde Sauber om het project vleugels te geven. Als derde partner werd motorenbouwer Ilmor bereid gevonden om de Mercedes V10-motoren te tunen. De eerste coureurs van het team waren Karl Wendlinger en JJ Lehto.

Die laatste bezorgde Sauber een daverende start bij de openingsrace van het seizoen in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. Waar collega Wendlinger uitviel, reed de Fin in zijn gitzwarte bolide naar een spectaculaire vijfde plaats. Het team eindigde het debuutseizoen op een verdienstelijke zevende plaats en dat overtuigde Mercedes om er nog een jaar aan vast te plakken. Dat tweede seizoen werd echter niet waarop het gehoopt had en de Duitsers besloten aan het einde van 1994 dan ook om de overstap te maken naar McLaren dat met ingang van 1995 effectief het fabrieksteam van Mercedes werd.

Samenwerking met Red Bull

Sauber kwam op eigen benen te staan en moest op zoek naar een nieuwe krachtbron en nieuwe investeerders. Die eerste vond Sauber bij Ford dat net had gebroken met Benetton en voor geld klopte hij aan bij Dietrich Mateschitz die zijn frisdrankenmerk Red Bull onder de aandacht wilde brengen. Het klikte direct en met Heinz-Harald Frentzen aan het stuur behaalde Sauber nog dat zelfde jaar op Monza het eerste podium.

Het was het begin van een tien jaar durende samenwerking tussen Sauber en Red Bull die pas eindigde toen Mateschitz in 2005 zijn eigen Formule 1-stal begon. In die tien jaar werden niet alleen zes podiums bij elkaar gereden, maar maakten ook coureurs als Felipe Massa, Kimi Räikkönen en Nick Heidfeld hun F1-debuut bij de Zwitsers.

BMW bezorgt Sauber zege in Canada

Met het vertrek van geldschieter Mateschitz was het voor Sauber zaak om een nieuwe geldschieter te vinden. Die vond de teameigenaar in BMW dat wel oren had naar een Formule 1-avontuur en z’n oog liet vallen op de fantastische infrastructuur van Sauber. In 2005 besloten de autobouwers uit Beieren een meerderheidsbelang te nemen in de renstal en tussen 2006 en 2009 was Sauber de facto het fabrieksteam van BMW. Uit respect voor Peter Sauber bleef het team onder de naam BMW-Sauber opereren. Nick Heidfeld en Robert Kubica bezorgden de renstal de nodige successen met als hoogtepunten de tweede plaats in het constructeurskampioenschap van 2007 en de overwinning van Kubica in Canada in 2008, een jaar na zijn misselijkmakende klapper op hetzelfde Circuit Gilles Villeneuve.

Eerste flirt met Ferrari

In 2009 werd alles anders. Na een tweede plaats voor Heidfeld in Maleisië lukte niets meer en halverwege het seizoen besloot BMW om de stekker uit het project te trekken. Peter Sauber kocht het team terug van de Duitsers en ging in zee met Ferrari dat in 2010 begon met het leveren van motoren aan wat formeel nog BMW Sauber heette. Opvallende resultaten bleven in eerste instantie uit, maar in 2012 leek Sauber weer op de weg terug: Sergio Perez stuurde de C31 naar de twee tweede (Maleisië en Italië) en één derde plaats (Canada). Ook teamgenoot Kamui Kobayashi deed een duit in het zakje met een sublieme derde plaats in Japan. Sauber eindigde het seizoen met 126 punten op een zesde plaats, maar Sauber vond het welletjes.

De Zwitser verkocht een flink deel van zijn stal aan Monisha Kaltenborn, die al jaren deel uitmaakte van de Sauber-familie. Onder Kaltenborn scoorde Sauber in 2013 nog 57 punten, maar een jaar later bereikte de renstal z’n absolute dieptepunt. Esteban Gutierrez en Adrian Sutil wisten met de C33 geen enkel punt te scoren, een primeur voor de Zwitsers. Een volgend echec dreigde in de winter van 2014-2015. Zowel Adrian Sutil als Giedo van der Garde dacht een contract te hebben voor 2015, maar uiteindelijk gaf het management de voorkeur aan Felipe Nasr en Marcus Ericsson, paydrivers waarmee Sauber veroordeeld was tot de achterste regionen van de startgrid.

Flirt met Honda

Om het tij te keren, besloot Kaltenborn in 2017 afscheid te nemen van Ferrari en vanaf 2018 in zee te gaan met Honda. Dat besluit werd niet naar waarde geschat door de rest van het teammanagement en Kaltenborn moest het veld ruimen. De eerste taak van de nieuwe teambaas Frederic Vasseur was om het contract met Honda te verscheuren en alsnog Ferrari aan boord te houden. De Italianen gingen akkoord, maar eisten daarbij wel meer inspraak in het team. Die kregen ze en zo werd in 2018 Alfa Romeo aan de teamnaam toegevoegd en kreeg Ferrari het recht om één coureur uit de eigen opleiding in Hinwil te stallen. In 2019 werd er definitief een streep gezet door de naam Sauber en het enige dat nu nog herinnert aan de voormalig teameigenaar is de letter C voor de modelnaam van de F1-bolides. Die verwijst naar de vrouw van Sauber, Christiane geheten.

500 Sauber Grands Prix in beeld: