Stratencircuit F1 Jeddah "ontworpen met inhalen als prioriteit"

De wedstrijd zal de eerste twee jaar op de straten van kuststad Jeddah worden gehouden vooraleer te verhuizen naar een nog te bouwen permanent circuit buiten hoofdstad Riyadh, in het nieuwe entertainmentcomplex Al Qiddiyah, een baan van de hand van Alex Wurz.

Het stratencircuit aan de waterkant van Jeddah is dan weer uitgetekend door designer Hermann Tilke, maar F1-eigenaar Liberty Media heeft veel invloed uitgeoefend op het uiteindelijk ontwerp. Prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, de president van de nationale autosportfederatie en zelf ook een amateurracer, verduidelijkt dat de focus moet liggen op een circuit dat entertainende races oplevert en niet een die er enkel mooi uitziet op televisie.

"Het is ons doel om een leuke en spannende race te worden", legt de prins uit. "We willen geen saaie race waarin er niet kan worden ingehaald. Wij ontvangen de Formule 1 omdat we spektakel willen en we zullen daarvoor flink onze best doen. Het gaat niet enkel om het decor, het gaat voor ons ook om het racen. Het evenement in Monaco is prachtig, maar qua races is inhalen onmogelijk en is het niet zo leuk om naar te kijken. Wij willen een race die er mooi uitziet qua omgeving, maar tegelijkertijd ook een leuke race is."

Over de lay-out en de lengte van het circuit is verder nog niets bekend, maar volgens Prins Khalid ligt het traject voor 80 procent vast en wordt het een omloop die erg verschilt van de andere circuits op de Formule 1-kalender. "We willen niet dat het zomaar een extra race is. We willen er iets speciaals van maken. We willen dat het anders is, en de beste wedstrijd op de kalender. We werken daarvoor nauw samen met de Formule 1 en met Tilke en ik kan je beloven dat het een race is die eruit zal springen."