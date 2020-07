Bijna anderhalf miljoen Nederlanders zagen start F1-seizoen 2020

Bijna vier maanden nadat het seizoen had moeten beginnen in Australië trapte de Formule 1 de jaargang alsnog af. De Red Bull Ring was het decor van de race waarnaar vrijwel alle autosportfans vol verlangen uitkeken. Ook aan de kijkcijfers van de race is dat duidelijk te zien. Uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek blijkt dat de Oostenrijkse Grand Prix door 1.435.000 Nederlanders bekeken is. Daarvan stemden ruim 1 miljoen mensen af op Ziggo Sport, het open kanaal voor alle klanten van Ziggo, de overige 426.000 keken de race op het betaalkanaal Ziggo Sport Select. Daarmee was de Oostenrijkse GP na het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de zondag.

Ook de voor- en nabeschouwing werden goed bekeken. Voorafgaand aan de race stemden 690.000 mensen af op het praatprogramma met onder andere Robert Doornbos en Giedo van der Garde. Na afloop van de race trok het programma, ondanks het vroege uitvallen van Max Verstappen, nog altijd bijna een half miljoen kijkers. Ook de kwalificatie op zaterdag werd goed bekeken met in totaal 810.000 kijkers.

Ziggo Sport verleent sublicentie aan NOS

Maandag werd ook bekend dat NOS Studio Sport met ingang van de aanstaande Grand Prix van Stiermarken weer beelden van de Formule 1 mag vertonen. De publieke omroep heeft een overeenkomst afgesloten met zendgemachtigde Ziggo Sport, waardoor de NOS in uitzendingen van Studio Sport weer kan beschikken over bewegende beelden. Eerder had de NOS tussen 2016 en 2018 een dergelijke samenwerking met de betaalzender. “Ziggo Sport mag als rechtenhouder bepalen of er in Nederland sublicenties worden verstrekt, en zo ja aan wie”, zegt Studio Sport-hoofdredacteur Maarten Nooter. Vorig jaar kregen wij van Studio Sport die beelden dus niet, nu gelukkig wel.”

De NOS hamerde in de afgelopen jaren vaker op het belang van de Formule 1, dat daarom deels op het open net te zien zou moeten zijn. Er werd zelfs geprobeerd om de F1 op de ‘evenementenlijst’ te laten zetten, zodat de races op een open kanaal te bekijken zijn. “Formule 1 is ook in Nederland een heel belangrijke sport, er is door Max Verstappen een duidelijk journalistiek belang en wij besteden er dus ook veel aandacht aan. En hoe mooi sommige autosportfoto’s ook zijn, voor ons maakt het echt een wereld van verschil of je bewegende beelden kunt laten zien, of niet”, aldus Nooter.