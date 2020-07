Wolff over strijd met Red Bull: "Vanaf nu is het menens"

Mercedes en Red Bull werden voorafgaand aan het seizoen al gezien als de grootste concurrenten voor strijd om de wereldtitel en leverden afgelopen weekend waar voor hun geld. Op en naast de baan kwam het bij de seizoensopening in Oostenrijk letterlijk en figuurlijk tot botsingen.

Het begon op vrijdag met een officieel protest van Red Bull tegen het Dual Axis Steering-systeem dat Mercedes in de vrije trainingen op de auto hadden gemonteerd. Toen de FIA nog maar eens had herhaald dat het bekritiseerde stuursysteem gewoon mocht worden gebruikt, was er op zondag het volgende protest van Red Bull, ditmaal gericht aan het adres van Lewis Hamilton. Die zou tijdens de kwalificatie een dag eerder gele vlaggen hebben genegeerd. Dit keer kreeg Red Bull gelijk: Hamilton kreeg een gridstraf en moest vanaf P5 vertrekken, achter de beide Red Bulls van Max Verstappen en Alex Albon. Tijdens de race zelf kwam het tot een hard duel tussen Hamilton en Albon waarbij die laatste het onderspit dolf.

Terugkijkend op het raceweekend vindt Wolff niet dat de strijd tussen de twee teams te scherp was, maar hij verwacht wel dat er vanaf nu geen genade meer is.

“Ik vond dat protest van eigenlijk heel sportief, niet op zondag maar op vrijdag. Als je opheldering wilt dan is dat je goed recht.” Ook wat betreft de situatie met de gele vlaggen en Hamilton is Wolff mild. “Dan over zondagochtend: als je nieuw bewijs hebt over een beslissing van een dag eerder dan mag je dat proberen om te draaien. Dat staat in het reglement. En dat moeten we dan maar voor lief nemen”, vervolgt de Oostenrijker. Waar Wolff dan wel weer moeite mee had was de straf die Hamilton tijdens de race voor het incident met Albon kreeg. “Ik denk dat als je alles bij elkaar optelt de straf iets te fors was. Maar om terug te komen op je vraag: vanaf nu is het menens.”

Bij Red Bull reageert teambaas Christian Horner wat relaxter. “Volgens mij zijn we altijd redelijk duidelijk geweest over hoe we tegenover DAS staan. Maar goed, het is nu legaal dus het is wat het is.”

Met medewerking van Jonathan Noble