Mercedes hard op zoek naar oplossing voor bakprobleem

Tijdens de seizoensopening in Spielberg werden Valtteri Bottas en Lewis Hamilton (na een tijdstraf) weliswaar eerste en vierde, maar een groot deel van hun race werd bepaald door problemen met de versnellingsbakken van de W11's. Beide coureurs kregen over de boordradio meerdere malen te horen dat ze de kerbstones moesten vermijden om zo potentieel schadelijke trillingen in de bak te voorkomen.

Het is niet voor het eerst dat Mercedes op de Red Bull Ring met de betrouwbaarheid worstelt en de tijd om alles weer op orde te krijgen is maar kort, komende zondag wacht op hetzelfde circuit de GP van Stiermarken. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet na afloop van de race weten er vertrouwen in te hebben dat de problemen dit weekend zijn opgelost. “We hebben rond Simon Cole een prima groep mensen die zich bezighoudt met de betrouwbaarheid op het circuit, en hij gaat samen met zijn mensen het probleem voor komend weekend oplossen.”

“Wat ik er van begrijp is dat er oplossingen zijn die de situatie in ieder geval kunnen verbeteren. Oostenrijk is van alle circuits het meest veeleisend voor de onderdelen dus als we iets vinden waarmee we de wagens in ieder geval volgend weekend kunnen beschermen, dan moet dat voldoende zijn. En ik denk dat we wel wat ideeën hebben.”

Volgens Wolff hangt de betrouwbaarheid van de Mercedessen samen met de speciale kerbstones op de Red Bull Ring. De coureurs gebruiken die in Spielberg veelvuldig bij het uitacceleren uit de bochten. “Het is een geweldig circuit, maar als je te wijd – maar binnen de regels – over de kerbs rijdt dan beschadig je je ophanging.”

“Het vereist een continue evaluatie van de coureur. ‘Hoe hard wil ik gaan? Hoeveel wil ik op de kerb rijden?’ Van nature willen ze natuurlijk zo hard mogelijk rijden. Maar als je dat doet dan riskeer je schade aan de ophanging of vibraties die de auto kunnen beschadigen", besluit Wolff.

Met medewerking van Luke Smith