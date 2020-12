Jack Plooij en de introductie van de ‘weekendnaaier’

Het Formule 1-seizoen 2020 gaat om diverse redenen de boeken in. Natuurlijk vanwege de records van Lewis Hamilton, de miserie bij Ferrari en de zeges van Max Verstappen, maar met name door het merkwaardige seizoen door de coronacrisis. In zijn nieuwe boek ‘In de pits gebeurt altijd iets’ gaat F1-pitreporter Jack Plooij uitgebreid in op de gebeurtenissen achter de schermen. Hij bespreekt alle hoofdpunten van het afgelopen seizoen en vertelt in geuren en kleuren over de meest opmerkelijke momenten waar de kijker geen weet van heeft. Het boek biedt een mooi kijkje in de wereld der Formule 1-verslaggeving.

Zoek je nog een leuk kerstcadeau? Bestel hier het boek ‘Jack Plooij – In de pits gebeurt altijd iets’.

Net als elk weekend waren we in Portimão druk bezig met onze eigen voorspelcompetitie. Dat is een competitie die we ooit in het leven hebben geroepen om te voorspellen wat er allemaal tijdens het raceweekend zou gebeuren. Op een A4’tje vult iedereen zijn voorspellingen in voor de vrijdag, zaterdag en zondag, en na de race kijken we wie er de meeste punten heeft verzameld.

Het is ook een leuke manier om elkaar een beetje te sarren. Meestal is Olav aan het eind van het seizoen de winnaar, want hij beschikt natuurlijk over de meeste kennis van ons allemaal. We besloten om in Portugal iets nieuws aan de LCC (Location Crew Competition) toe te voegen, de zogenaamde ‘weekendnaaier’. Dat is een titel waarmee we strafpunten kunnen uitdelen.

Hoe we ertoe kwamen om die titel in het leven te roepen? Dat ging als volgt. Olav had een een-op-een interview met Mercedes-teambaas Toto Wolff weten te regelen. Om vijf over half twee zou dat plaatsvinden, zo hadden we afgesproken met press officer Sjoerd van Wijk. En we wisten: vijf over half is bij Mercedes ook écht vijf over half. Zo’n interview regel je niet makkelijk nog een keer, dus we zorgden ervoor dat we op tijd waren om onze spullen op te bouwen. Plots schoot Wouter helemaal in de stress. De GoPro-camera, die we gebruiken om het tegenshot te schieten, lag nog in de container. Ik ben als een malle terug gerend en heb dat hele ding binnenstebuiten gekeerd op zoek naar die GoPro. Uiteindelijk was ik net op tijd terug, maar voor dat incident kreeg Wouter honderdvijftig strafpunten. In eerste instantie had de jury bestaande uit mijzelf, mijzelf en mijzelf besloten dat hij driehonderd punten aftrek moest krijgen, maar na democratisch overleg met Bastiaan, Jeroen en Olav werd besloten om het bij honderdvijftig te houden. Wouter was het daar natuurlijk totaal niet mee eens, ook al ging hij nog steeds aan kop.

[…]

We kwamen aan in Istanboel, waar we zouden slapen in het allerbeste hotel, Crowne Plaza Istanbul – Asia, slechts negen minuten bij het circuit vandaan. Fantastisch. Op het vliegveld moesten we eerst anderhalf uur wachten op onze koffers. Toen we die eindelijk hadden konden we richting de balie voor de autoverhuur. Er bleek een fan van Lewis Hamilton te werken, die ons een toffe upgrade gaf toen hij zag dat we voor Ziggo Sport de Formule 1 versloegen. Die auto was een stuk groter, waardoor we onze bagage makkelijk kwijt konden.

We reden naar het hotel, waar we eerst onze covid-testresultaten moesten laten zien en alles moesten desinfecteren voordat we ons bij de receptie mochten melden. Daar vertelden ze ons doodleuk dat ze geen reservering van ons hadden. Ik bleek een foutje te hebben gemaakt en het verkeerde hotel te hebben ingevoerd in onze navigatie. We stonden bij de receptie van het net zo chique Crowne Plaza Florya, aan de andere kant van de stad! Wist ik veel dat er meerdere Crowne Plaza hotels waren. Wij weer door alle controles heen en terug de auto in.

Vervolgens moesten we nog eens anderhalf uur rijden om bij het Crowne Plaza Istanbul – Asia te komen. Toen we daar arriveerden was het natuurlijk hartstikke laat en daar had iedereen van ons team de pest over in. En alsof dat nog niet erg genoeg was heb ik dat weekend ook nog de apparatuur van Olav verzopen. Hij heeft altijd een waterbakje naast zijn commentaarpositie staan en dat heb ik per ongeluk omgegooid. Al deze blunders leverden me uiteindelijk een weekendnaaier op, maar de jongens waren wel zo vriendelijk om me uiteindelijk geen strafpunten te geven.