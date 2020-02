In beeld: 10 Formule 1-records die in 2020 kunnen sneuvelen

8. Pole-position in één Grand Prix

Foto door: Sutton Images

Als Lewis Hamilton meteen met de deur in huis valt door in Melbourne de pole te pakken, dan zal dat al zijn negende zijn in Albert Park. Dat zou er eentje meer zijn dan Michael Schumacher, die in Japan acht keer als eerste vertrok. Overigens wist Hamilton van zijn acht poles in Australië er slechts twee om te zetten in een overwinning, wat best opmerkelijk is op een circuit waar inhalen moeilijk is. De laatste vier edities werd hij telkens tweede.