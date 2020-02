Renault ziet in: "We hadden niet voldoende technisch leiderschap"

Bij Renault bleef de gehoopte sprong voorwaarts uit toen het team een update installeerde voor het Franse Grand Prix-weekend. Nico Hülkenberg bereikte een zevende plek en Daniel Ricciardo kwam slechts als elfde over de finish. Daarna volgden meer zware weekenden, waarop er een intern onderzoek werd ingesteld naar wat er precies mis was gegaan. De conclusie was duidelijk: het team had een herstructurering nodig en dus werd er heen en weer geschoven met personeel. Voormalig McLaren-engineer Pat Fry kreeg hierbij een leidende rol toegewezen.

Dat Renault de technische afdelingen moest versterken, was volgens teambaas Cyril Abiteboul een van de belangrijkste lessen die men had getrokken. "Het leek alsof het ons aan technisch leiderschap ontbrak binnen het team, waardoor we er niet in slaagden om alle middelen die we tot onze beschikking hadden, goed aan te wenden", vertelt hij aan Motorsport.com. "We hebben het veel over cijfers en statistieken, zoals dat we nu 750 mensen in Enstone hebben werken. Dat is een enorm aantal. En er zijn veel investeringen gedaan, met een totale waarde van wel 15 miljoen Britse pond. Maar dat moet allemaal aangestuurd worden en we hadden het gevoel, inclusief ikzelf, dat we in technisch leiderschap wat tekortschoten. Daarom is Pat erbij gehaald."

Er waren volgens Abiteboul uiteindelijk wel meerdere redenen waarom de resultaten van Renault in 2019 tegenvielen. Met name aan het begin van het jaar liep het niet op rolletjes. "Volgens mij hadden we aan het begin van het seizoen een redelijke wagen, maar dat was niet erg goed te zien. De resultaten kwamen maar niet en we scoorden lang niet alle punten die we hadden kunnen scoren, gezien hoe competitief onze wagen toen in theorie was vergeleken met de rest. Er waren daarvoor meerdere oorzaken aan te wijzen: de betrouwbaarheid, motor, uitvoering op het circuit, pitstops en strategie. En het lag ook een beetje aan de coureurs. Zo moest Daniel [Ricciardo] nog wennen aan de auto. Dat kostte ons helaas wat punten toen we eigenlijk wel in vorm hadden kunnen zijn."

Gelimiteerd door filosofie achter de wagen

De teleurstelling van de Franse Grand Prix legde volgens de teambaas een groot probleem bloot bij het team, dat niet zomaar op te lossen viel gedurende het seizoen. Het stelde McLaren in de gelegenheid om de vierde plek in het constructeurskampioenschap in te nemen. "Toen we dachten dat we de wagen naar het volgende niveau zouden brengen, gebeurde dat niet echt. We ontdekten dat we qua ontwikkeling min of meer gelimiteerd waren vanwege onze keuzes met de algemene filosofie achter het ontwerp. Dat was het verhaal in de tweede seizoenshelft, toen we het lastiger kregen en door de andere teams werden ingehaald bij het ontwikkelen van de auto. McLaren profiteerde daarnaast mee van de progressie die we op motorisch vlak hadden gemaakt", zegt Abiteboul.

Volgend seizoen wil Abiteboul het op meerdere fronten anders aanpakken. "Renault heeft geleerd dat het de kansen aan het begin van het kampioenschap moet maximaliseren en zich daarnaast moet focussen op de ambities voor de langere termijn. Wat echt belangrijk is aan het begin van het seizoen, is niet zozeer de theoretische performance van de wagen, maar wat je uit de races kunt halen. Je hoeft dus niet direct het beste tempo te hebben, maar hebt wel een robuust pakket nodig dat betrouwbaar is, samen met een team dat er klaar voor is om met de coureurs alles uit de wagen te trekken."

Met medewerking van Jonathan Noble