'Nieuwe Ferrari F1-auto bevat mogelijk ernstige aerodynamische fout'

De Italiaanse renstal moet keer op keer het onderspit delven tegen Mercedes, dat al zes jaar op rij de wereldtitels bij de coureurs en constructeurs heeft behaald. Met over enkele maanden de aftrap van het laatste seizoen voordat de nieuwe reglementen in 2021 ingaan, kan de nieuwe Ferrari een evolutie worden van het ontwerp van 2019. Die versie kampte met een paar fundamentele fouten, wat voornamelijk te maken had met een gebrek aan downforce.

Teambaas Mattia Binotto heeft verklaard dat het team daar gedurende het seizoen achter kwam en dat men dat wilde oplossen door de aerodynamica voor komend seizoen te veranderen. De focus moet minder op topsnelheid komen te liggen en meer op het behoud van snelheid in de bochten. Maar de Italiaanse journalist Leo Turrini meldde eerder dat de eerste data van het nieuwe ontwerp vanuit de simulator en windtunnel weinig indruk hebben gemaakt op de engineers en volgens Auto Bild kampt de wagen bovendien met het probleem dat de voorkant te hevig trilt. De nieuwe bolide zou kampen met een serieuze aerodynamische fout die nog niet is geïdentificeerd.

Meer details over de nieuwe Formule 1-auto van Ferrari, die vooralsnog de codenaam 671 draagt, komen waarschijnlijk pas naar buiten op de dag van de onthulling, op 11 februari. Vermoedelijk heeft het team uit Maranello voor eenzelfde 'angle of attack' gekozen als Red Bull, om dit jaar sterker te zijn in de bochten. Het Italiaanse team test met Charles Leclerc een aantal dagen voor de launch in Jerez de 18-inch banden voor 2021, maar dat zal nog met de wagen uit 2019 gebeuren.