Eerste interview Grosjean: 'Heb de dood in de ogen gekeken'

Grosjean ontsnapte zondag aan de dood toen zijn Haas tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein bijzonder hard de vangrails inging, in twee stukken viel en daarbij in brand vloog: een crash die we in de Formule 1 de laatste dertig jaar niet meer hebben meegemaakt. Grosjean kon wonderwel zelf uit zijn brandende wrak stappen, waarbij hij brandwonden aan de handen opliep. Maar verder maakt de 34-jarige Fransman het uitstekend en mag hij normaal gezien woensdag het ziekenhuis verlaten.

Op dinsdag praatte Grosjean voor het eerst met de pers tijdens een interview met de Franse tv-zender TF1. "Ik ben oké, zeker gezien het ongeval en de omstandigheden", vertelt Grosjean, die dit weekend voor de tweede race in Bahrein wordt vervangen door debutant Pietro Fittipaldi. "Ik heb nu nog Mickey Mouse-handen, maar verder maak ik het goed. Het is niet aangenaam, maar het is niet zo pijnlijk dus ik klaag niet."

Grosjean herinnert zich de crash nog in alle details en zegt dat er tijdens zijn 28 seconden in de brandende cockpit allerlei dingen door zijn hoofd flitsten. "Het leek veel langer dan 28 seconden. Ik zag mijn vizier oranje worden, ik zag de vlammen. Ik dacht aan verschillende dingen, zoals Niki Lauda en ik dacht dat het niet mogelijk was dat het voor mij zo zou eindigen. Toen dacht ik aan mijn kinderen en vertelde ik mezelf dat ik uit moest proberen te stappen. Ik heb mijn handen in het vuur gestoken en voelde ze branden op het chassis. Toen ben ik eruit gestapt en voelde ik iemand aan mijn pak trekken, dus toen wist ik dat ik eruit was. Ik weet niet of het woord mirakel van toepassing is, maar het was blijkbaar niet mijn moment om te gaan. Ik heb de dood in de ogen gekeken."

Grosjean is vader van drie jonge kinderen, die natuurlijk ook onder de indruk waren van de gebeurtenissen. "Mijn vijf jaar oude zoontje Simon is er nu van overtuigd dat ik magische krachten heb", aldus Grosjean. "Hij denkt dat ik een magisch schild heb en dat ik daardoor uit de wagen kon vliegen. Mijn oudste, Sacha, is zeven en die is al wat rationeler. Die probeert het te begrijpen. En de kleinste heeft een tekening gemaakt voor de zere handen van papa. Ik had zelf meer schrik voor mijn familie en vrienden. Mijn kinderen zijn mijn grootste bron van trots en energie."

De Franse Zwitser, die na dit seizoen vertrekt bij Haas en wellicht ook afscheid neemt van de Formule 1, zegt dat hij blij is dat hij nog leeft, maar dat hij ook weer in de cockpit wil kruipen. De kans bestaat dat Grosjean in de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi kan starten. "Er is zeker het gevoel dat ik blij ben dat ik nog leef en dat ik de dingen nu ook anders bekijk, maar dat ik ook de noodzaak voel om terug in de auto te kruipen, mogelijk in Abu Dhabi, om mijn verhaal in de Formule 1 op een andere manier af te sluiten. Ik denk dat er zeker psychologisch werk zal moeten worden verricht. Dit was de grootste crash die ik ooit heb gezien, die ze zelfs in Hollywood niet kunnen namaken. Uit die vlammen komen voelde bijna aan als een wedergeboorte en het is iets dat mijn leven voor altijd zal tekenen. Het heeft me enorm ontroerd dat de mensen massaal steunbetuigingen hebben gestuurd."

Uiteraard komt de crash van Grosjean uitgebreid aan bod in de nieuwste GPUpdate Podcast die je hier kunt beluisteren. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.