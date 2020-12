GPUpdate Podcast: Wijst Mercedes alsnog Red Bull's motorenplan af?

Red Bull wil na 2021 in eigen beheer verder met de motoren van Honda, maar had als voorwaarde dat er dan wel wat zou worden gedaan aan de ontwikkelingsoorlog die in de Formule 1 vreselijk veel tijd en geld opslokt. Aanvankelijk zag Ferrari niets in dit plan: logisch want de Italianen hebben de zwakste motor. Afgelopen vrijdag liet Ferrari echter weten alsnog akkoord te gaan met het voorstel van de concurrent. Een deal leek in de maak, maar zaterdag bleek opeens Mercedes tegen. De redactie van Motorsport.com bespreekt de ins en outs in de nieuwste GPUpdate Podcast.

Uiteraard komt ook de horror-crash van Romain Grosjean aan bod in de podcast. En verder: was de tactiek van Red Bull inderdaad de verkeerde, zoals Max Verstappen na afloop betoogde? Heeft McLaren nu definitief de beste papieren voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap? Wat te zeggen van het podium van Alex Albon?

En we beantwoorden de lezersvraag van deze week: Moet de Formule 1 niet alle motoren op 900 pk begrenzen zodat iedereen hetzelfde vermogen heeft? Raymond van den Heuvel won met deze vraag een pakket met McLaren-goodies, beschikbaar gesteld door Motorsport Tickets, de absolute nummer 1 op het gebied van F1-tickets, F1-reizen, MotoGP-kaarten en meer.

Luister hier naar de nieuwe GPUpdate Podcast. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.