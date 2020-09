F1-rijders gewaarschuwd voor langzaam rijden en track limits Sochi

De afgelopen races ontstonden er tijdens de kwalificatie problemen, toen coureurs tijdens hun outlap of afkoelronde heel langzaam reden om zichzelf van voldoende ruimte te voorzien voor een vliegende ronde. Het opvallendste gebeurde dat op Monza, waar een aantal coureurs hun tijd in Q1 niet kon verbeteren omdat ze moesten uitwijken voor een treintje langzame auto’s, die probeerden een slipstream te pakken. Op Sochi dreigt dreigt dat weer te gebeuren, omdat een slipstream lonend kan zijn op het lange rechte stuk tussen de laatste bocht en bocht twee, maar ditmaal probeert Masi problemen voor te zijn.

In zijn pre-race event notes instrueert Masi de coureurs dat zij niet moeten proberen om langzaam te rijden richting het einde van de tweede DRS-zone, waar de coureurs op hoge snelheid aankomen. “Een coureur die voor hem een gat wil creëren zodat hij een vrije ronde kan rijden, moet dit niet proberen rond de bochten 12 en 13”, schreef Masi. “Iedere coureur van wie gezien wordt dat hij dit doet, wordt gerapporteerd bij de stewards omdat hij zich niet aan Artikel 27.4 van de sportieve reglementen houdt.”

Masi bevestigde ook dat er, zoals gebruikelijk op Sochi Autodrom, op track limits gecontroleerd wordt in bocht 2. Rijders die bocht 2 missen, moeten via een sluiproute op een veilige manier terugkeren op de baan bij bocht 3. Als een coureur bocht 2 mist in een training of de kwalificatie, wordt die betreffende rondetijd afgenomen. Gebeurt het in de race, dan volgt een melding via het officiële berichtensysteem. Bij een tweede overtreding krijgt de rijder een zwart-witte waarschuwingsvlag te zien, verdere vergrijpen worden daarna doorverwezen naar de stewards.

Met medewerking van Luke Smith