Alonso bereid om Renault in 2020 met ‘al het mogelijke te helpen’

Tweevoudig wereldkampioen Alonso keert na twee jaar absentie terug bij het team uit Enstone. Deze week was hij voor het eerst weer present in de fabriek van het merk, hij deed wat simulatorwerk en paste zijn zitje in de R.S.20. Renault hoopt dat de Spanjaard eind dit jaar tijdens de post-season test in Abu Dhabi mag rijden. In een video-interview van Renault benadrukte Alonso dat hij nu al ter beschikking staat voor het team om – waar nodig – een steentje bij te dragen. Alonso hoopt de rest van het jaar nog wat uren te maken in de simulator en hoopt een aantal GP’s bij te wonen om zo bekend te raken met de werkwijze van het team.

“Mijn focus tot het eind van dit jaar is om het team een beetje te volgen en te zien hoe het eraan toe gaat”, aldus Alonso. “We hebben een paar simulatordagen in de fabriek, bereiden ons voor op het nieuwe seizoen en kijken waar we de resterende GP’s van dit jaar nog iets makkelijker kunnen maken. Ik denk dat ik enkele races zal bezoeken om het team te volgen en om te begrijpen hoe ze tijdens het weekend werken. Abu Dhabi is een must en hopelijk kan ik ook naar Imola. Dat ligt dicht bij mij huis in Zwitserland. Ik ben beschikbaar voor het team als ze me nodig hebben.”

Alonso is de vervanger van de naar McLaren vertrekkende Daniel Ricciardo en wordt teamgenoot van Esteban Ocon. Alonso won zijn beide wereldtitels in zijn eerste stint bij Renault tussen 2002 en 2006. Bij zijn bezoek aan de faciliteit in Enstone merkte hij op dat er veel veranderd is. “De simulator was er nog niet toen ik hier voor het laatst was”, vervolgde hij. “Het passen van een zitje, meetings met sleutelfiguren van het team, het programma een beetje verkennen en de voorbereiding doornemen. Ik moet weer op gang komen. Je ontdekt veel bij het bezoeken van de fabriek na zo veel jaren. De simulator is nieuw, de windtunnel is vernieuwd, al blijft een aantal dingen nog wel hetzelfde: de kantoren en de gym die ik veel bezocht heb bijvoorbeeld. Maar goed: er zijn zeker dingen verbeterd, het team staat er goed voor in de toekomst.”

Met medewerking van Luke Smith