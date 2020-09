Het leek voor de Nederlandse Formule 1-fan zo’n mooi jaar te worden met de terugkeer van een Grand Prix op eigen bodem. Het coronavirus gooide echter flink wat roet in het eten: de race op Circuit Zandvoort werd uitgesteld tot 2021. Vervolgens bleek dat de Belgische Formule 1-race op Spa-Francorchamps zonder publiek zou plaatsvinden dus ook daar konden de Nederlandse fans niet genieten van het racespektakel. Gelukkig is er op het laatste moment nog een kans ontstaan: de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring. De Duitse omloop stond niet op de oorspronkelijke kalender maar doordat veel races vanwege de coronapandemie afvielen, ontstonden er gaten in het programma. Het Duitse circuit stapte in en mag op 11 oktober een Formule 1-race organiseren. En nog beter nieuws: daarbij mag een beperkte hoeveelheid fans aanwezig zijn.

Waarom kunnen er fans aanwezig zijn bij de Eifel GP?

Door de coronacrisis werd lange tijd geracet zonder Formule 1-fans op de tribunes. In de zomermaanden verbeterde de situatie in veel landen. Op 6 september mocht tijdens de Grand Prix van Toscane op Mugello voor het eerst weer een zeer beperkte hoeveelheid publiek plaatsnemen op de tribunes. Ook in Rusland zaten fans langs de baan. De Duitse autoriteiten achten de gezondheidssituatie veilig genoeg om ook fans op de Nürburgring toe te staan.

Hoeveel fans mogen er naar de Eifel GP?

In totaal worden er maximaal 20.000 fans toegelaten tot de tribunes rondom de Nürburgring. Dit gebeurt middels een uitgebreid plan. De kaarten voor de verschillende tribunes worden in etappes verkocht, zodat men terug kan schalen als de gezondheidssituatie zou veranderen. Alle tickets worden op naam verkocht zodat men precies weet wie er waar en wanneer aanwezig was. De toeschouwers krijgen tickets voor specifieke secties met vaste plaatsen, zodat men bij een besmetting een goed contactonderzoek kan uitvoeren. Op het moment dat de zitplaats verlaten wordt is een mondkapje verplicht en elke tribune krijgt een eigen parkeerterrein om grote stromen publiek te voorkomen.

Kan ik nog tickets kopen voor de Eifel GP?

De voorverkoop voor de Formule 1-race op de Nürburgring is reeds gestart. In eerste instantie worden er kaartjes verkocht voor de goedkoopste tribunes T3, T4a en T5b. De organisatie van de Grand Prix kiest daar bewust voor, zo licht circuitdirecteur Mirco Markfort aan Motorsport.com toe. "Het is belangrijk om in deze eerste fase kaartjes te kunnen aanbieden in verschillende prijscategorieën. Het is natuurlijk in tijden van corona en met de enorme hoeveelheid personeel die we moeten inzetten, allemaal een kwestie van kosten. Maar het is ook belangrijk dat we de fans de mogelijkheid bieden om de race betaalbaar en veilig te kunnen bezoeken." De prijzen voor kaarten voor het hele raceweekend beginnen bij 199 euro en zijn verkrijgbaar via Motorsport Tickets.



Mocht de besmettingsgraad rond het circuit in de komende dagen niet oplopen dan zal de Nürburgring – na overleg met de autoriteiten – in de aanloop naar de race meer kaarten op meerdere tribunes in de verkoop doen met een maximum van twintigduizend.

Bestel hier je kaarten voor de Eifel GP.

Moet je een negatieve coronatest kunnen overleggen als ik naar Duitsland ga?

Duitsland heeft enkele gebieden in Nederland aangemerkt als risicogebied vanwege het toenemende aantal besmettingen. Dat begon met Noord-Holland en Zuid-Holland, later kwam daar de provincie Utrecht bij. Iedereen die in een periode van veertien dagen voor de reis naar Duitsland in een risicogebied geweest is, moet verplicht een coronatest van maximaal 48 uur oud kunnen overleggen. Dit document moet ook in het Duits of Engels aangeleverd worden. Anders is een zelfisolatie van veertien dagen noodzakelijk. Eenieder die in de periode van veertien dagen voorafgaand aan de reis in een risicogebied geweest is, moet zich melden bij de Duitse gezondheidsautoriteit en het verblijfadres doorgeven.

De Duitse overheid houdt de situatie continu in de gaten. Veranderingen en aanvullingen over de situatie zijn op deze website te vinden.

Welke straf krijg je als je je niet aan de maatregelen houdt?

Overtredingen van de maatregelen (geen zelfisolatie of geen negatieve test) kunnen resulteren in zware boetes. Bovendien moet je daarna verplicht alsnog veertien dagen in quarantaine. Reis je met de auto, dan zijn er rondom de grens diverse controles door de autoriteiten. Zij kunnen reisinformatie doorsturen naar de plaats van bestemming om daar alsnog een test uit te laten voeren, mits er geen recente negatieve coronatest getoond kan worden. De kosten voor deze test komen voor eigen rekening.

Houd ook de website van de Nederlandse overheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.