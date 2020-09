De Formule 1-organisatie kwam eerder dit jaar met het idee om wat te variëren met de kwalificaties. De reden hiervoor was dat er dit seizoen vanwege de coronacrisis meerdere malen op hetzelfde circuit werd gereden en dat zou kunnen leiden tot saaie optochten. Een alternatieve kwalificatie zou een en ander wat spannender kunnen maken. Met name Mercedes zag niets in het idee en dus verdween het plan weer in de ijskast, maar de recente races op Monza en Mugello, waar de middenveldteams door externe omstandigheden vooraan mee konden strijden, leverden zoveel spektakel op dat het idee voorzichtig weer bespreekbaar werd gemaakt.

Het idee om de zwakste broeders in de kwalificatie vooraan te laten starten en de sterkste teams achteraan de startgrid te plaatsen, kan echter op weinig steun van de coureurs rekenen. Eén van de grootste bezwaren is dat door het startveld door elkaar te gooien de mindere teams een grotere kans krijgen om te winnen en dat is nou juist niet waar het in de Formule 1 om zou moeten gaan. Daniel Ricciardo verwoordde het als volgt. “Ik ben bang dat als we kunstgrepen gaan toepassen en het startveld door elkaar gaan husselen, en dus iedereen een race kan winnen, dat afbreuk zal doen aan de waarde van een F1-zege. Het is lastig want we willen spannendere races, maar het is wel Formule 1 en ik denk dat het wel enige waarde moet hebben wil je zo’n grote trofee mogen vasthouden.”

Sergio Perez valt zijn Australische collega bij. “Ik las een reactie van Toto Wolff op dit plan, hij zei dat Formule 1 geen WWE [World Wrestling Entertianment] is en daar ben ik het volledig mee eens. Het probleem in de Formule 1 is het grote verschil tussen de teams en er wordt hard aan gewerkt om dat vanaf 2022 hopelijk op te lossen.”

Ook Max Verstappen is geen fan van alternatieve kwalificaties om de races spannender te maken. “Ik zie er niets in. Het is gekunsteld en bedoeld om show te creëren, en dat is niet waar de Formule 1 voor staat. De snelste auto moet vooraan staan. Daar werkt iedereen heel hard voor dus waarom zou je de boel willen manipuleren? Uiteindelijk eindigen de wagens toch wel weer in dezelfde posities en het is niet waar Formule 1 om draait.”

Met medewerking van Jonathan Noble