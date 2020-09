Bottas bovenaan in eerste training GP Rusland, Verstappen derde

Na negen races in elf weken tijd te hebben gewerkt, beginnen de coureurs in Rusland aan een iets minder hectisch tweede deel van het Formule 1-seizoen 2020. De Mercedes-rijders lieten er bij de start van de eerste oefensessie geen gras over groeien. Terwijl de anderen het bij een installatierun hielden, brachten zij meteen een tijd op de klokken. Lewis Hamilton ging op de harde band rond in een 1.37.716, Valtteri Bottas noteerde op het medium rubber een 1.37.313. Hierna viel het even stil op de baan aan de Zwarte Zee.

Na een minuut of twintig duimen draaien in de garage ging iedereen dan echt aan het werk. Sergio Perez, Daniil Kvyat en ook Max Verstappen stonden kort op P1, alvorens Bottas op de zachte band in een 1.34.923 over de streep kwam. Met die tijd zou de Fin tot het einde toe bovenaan blijven staan. Kort nadat de Mercedes-coureur zijn snelle tijd had gereden, spinde Carlos Sainz Jr. met zijn McLaren van de baan in de zevende bocht. De Spanjaard botste met de achterkant van de auto tegen de baanafzetting, waardoor zijn achtervleugel los kwam te hangen. Sainz reed langzaam terug naar de pits, maar onderweg wapperde er het nodige van zijn achtervleugel, wat voor de wedstrijdleiding reden was om een virtuele safety car in te stellen.

Niet lang nadat het semipermanente stratencircuit in Sochi weer volledig was vrijgegeven, ging het voor Nicholas Latifi mis bij de tiende bocht. De Canadees vloog van de baan en maakte een stevige klap tegen de baanafzetting, waarbij zijn Williams-bolide behoorlijk wat schade opliep. Dit keer kwam de rode vlag te voorschijn. Latifi was met een 1.37.784 uiteindelijk de langzaamste man in de eerste training.

Met nog iets minder dan een half uur op de klok werd de actie hervat. Verstappen was sterk in de laatste sector en kwam op de zachte band tot een 1.35.577, waarmee hij naar de tweede plek in de tijdenlijst klom. De Nederlander zakte hierna nog een plekje doordat Ricciardo zijn Renault op de rode compound naar een 1.35.430 stuurde. Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll volgden met de vierde en vijfde tijd. Esteban Ocon was met de tweede Renault ondertussen goed voor de zesde tijd, terwijl thuisrijder Daniil Kvyat de zevende tijd klokte. De Rus, die net als enkele andere coureurs na een spin zonder problemen zijn weg kon vervolgen, was met een 1.36.230 een fractie sneller dan Alexander Albon in de andere Red Bull. Sebastian Vettel (Ferrari) en Pierre Gasly (AlphaTauri) maakten de top-tien op vrijdagochtend compleet.

Charles Leclerc ging een halve seconde langzamer dan zijn Ferrari-teamgenoot en was elfde in de tijdenlijst. McLaren kende een matig begin van het weekend met de twaalfde tijd voor de gecrashte Sainz en de dertiende tijd voor Lando Norris. Leider in het kampioenschap Lewis Hamilton, die dit weekend het recordaantal Grand Prix-overwinningen van Michael Schumacher kan evenaren, zat duidelijk op een ander programma dan Mercedes-collega Bottas en was slechts negentiende in de tijdentabel, op 2,7 seconde van de Fin.

De tweede vrije training voor de GP van Rusland begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Rusland - VT1