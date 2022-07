Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix hadden de coureurs al de nodige moeite om binnen de witte lijnen te kleuren. Maar liefst 43 keer werd er een overtreding geconstateerd door de wedstrijdleiding, wat uiteindelijk tot vier straffen leidde. De coureurs vonden na afloop van de race dat er op sommige punten meer foutmarge moet komen om een herhaling van zetten te voorkomen. Dat is ook wat Red Bull-teambaas Christian Horner vreesde voor de GP van Frankrijk, die verreden wordt op Circuit Paul Ricard. Die omloop heeft eindeloze uitloopstroken en het overschrijden van de track limits kan daar veel tijdwinst opleveren.

Maar ondanks de zorgen van enkele teams en coureurs, heeft de FIA besloten om niets te veranderen aan de track limits. Dat betekent dat de rijders in alle bochten binnen de witte lijnen moeten blijven. Ook zijn de coureurs gewaarschuwd dat wijd gaan in de snelle bocht 10, Signes, in zowel kwalificatie als de race leidt tot het schrappen van de rondetijd. Bovendien heeft de FIA ook instructies uitgebracht hoe de coureurs terug moeten komen op de baan als zij er in bepaalde secties even vanaf zijn geschoten. In de event notes stipte de FIA drie belangrijke punten aan.

Bochten 1 - 2

Track limits op Paul Ricard Foto: FIA

Iedere coureur die bocht 2 niet haalt en rechts langs het eerste fluorescerend gele paaltje op de apex van de bocht gaat (zie boven), moet rechts van de gele paaltjes blijven door tussen de twee rijen met blokken in de uitloopstrook door te rijden. De eerste rij moet van rechts gepasseerd worden, de tweede rij van links.

Track limits op Paul Ricard Foto: FIA

Bochten 3 – 5

Track limits op Paul Ricard Foto: FIA

Iedere coureur die bocht 4 niet haalt en links van het fluorescerend gele paaltje op de apex van de bocht gaat, moet links van dat paaltje blijven. Het terugkeren op de baan moet de coureur doen door links van het blok in de uitloopstrook voor bocht 5 te blijven.

Track limits op Paul Ricard Foto: FIA

Bochten 8 - 9

Track limits op Paul Ricard Foto: FIA

Coureurs die rechtdoor gaan in de chicane van bocht 8, moeten terugkeren op de baan via de vier rijen met blokken in de uitloopstrook. De eerste rij moet van links gepasseerd worden, de tweede van rechts, de derde van links en de vierde van rechts.

Als coureurs zich niet aan deze instructies houden, krijgen zij hoogstwaarschijnlijk een straf of waarschuwing van de stewards voor het niet opvolgen van de officiële instructies.