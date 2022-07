Nadat zijn krachtbron tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op dramatische wijze was geploft, zette de Spanjaard zijn auto bij de eerstvolgende bocht stil op de uitloopstrook. Maar doordat de baan daar omhoog loopt, begon de wagen naar achteren te rollen op het moment dat hij zijn voet van het rempedaal haalde om de auto te verlaten. Pas nadat een marshal een wig achter een van de wielen had geplaatst, kon Sainz zichzelf in veiligheid brengen. De vlammen grepen inmiddels wild om zich heen.

De Madrileen merkte terug in de paddock op dat de afhandeling van het incident nader bekeken moest worden om te zien of er ook dingen zijn die kunnen worden verbeterd. Ook op social media klonk er veel kritiek op het handelen van de marshals in Oostenrijk. Die kwamen later in de week met een statement waarin zij lieten weten dat alle procedures correct zijn opgevolgd.

“Ik kan wel begrijpen waarom ze het geschreven hebben, want ik wat ik na de race gezegd heb, zal voor hen als kritiek hebben gevoeld. Maar het was absoluut niet bedoeld als kritiek”, maakt Carlos Sainz in de paddock van Paul Ricard duidelijk tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik ben juist iemand die altijd hoog opgeeft over marshals, omdat het helden zijn die zich vrijwillig in dit soort situaties begeven om ons te beschermen.”

“Het is nooit mijn bedoeling geweest om kritiek te leveren op iemand”, benadrukt hij nog eens. “Ik wilde alleen duidelijk maken dat de situatie geanalyseerd moet worden zodat we kunnen kijken hoe we het de volgende keer beter kunnen doen. Want het was geen fijn moment in de auto. Het kwam op dat moment een beetje hectisch en rommelig over. De uitleg die hierover gegeven is, heeft mij niet bereikt. Ik heb er via de media kennis van moeten nemen. Misschien moet ik hierover met de FIA in gesprek.”

De marshals legden in hun verklaring uit dat ze pas in actie mogen komen nadat zij hiervoor groen licht hebben gekregen van de racedirectie. “Als dat de procedure is, dan hebben we gezien dat we de procedure moeten versnellen. Dat is wat ik met de FIA wil gaan bespreken. Ik weet zeker dat iedereen zijn uiterste best deed op dat moment, maar we moeten kijken hoe we het de volgende keer sneller kunnen afhandelen. Dus hoe we sneller kunnen reageren als een auto naar achteren rolt.”

De genoemde procedure is aangescherpt na het onfortuinlijke ongeluk van Jules Bianchi tijdens de Grand Prix van Japan in 2014. De Fransman raakte in natte condities van de baan en kwam in botsing met een mobiele kraan die bezig was om een andere auto te bergen. De Marussia-coureur raakte zeer ernstig gewond en zou uiteindelijk komen te overlijden.

