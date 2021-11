Formule 1-commentator Martin Brundle staat bekend om zijn fameuze pre-race grid walks in de uitzendingen van Sky Sports. Op het Circuit of the Americas was rapster Megan Thee Stallion namens Red Bull te gast. Zij werd op de grid benaderd door Brundle. In eerste instantie reageerde ze netjes en gaf ze antwoord, totdat haar bodyguards op agressieve wijze de F1-expert opzij duwden. De Brit kreeg de mededeling dat hij geen vragen mocht stellen. Later riep hij op tot meer respect en betere manieren van het entourage van de celebrities op de startopstelling.

De Formule 1 heeft direct actie ondernomen en gaat bodyguards de toegang tot de grid ontzeggen. Volgens de betrokkenen is de omgeving veilig genoeg en zijn zij daardoor niet nodig. De celebrities zelf zijn niet verplicht om mee te werken aan interviews, maar zij zullen wel het verzoek krijgen om beleefd te zijn als ze een interview weigeren.

Brundle sprak tijdens de Grand Prix van Mexico nog over het incident en grapte dat er een ‘Brundle-clausule’ in de nieuwe regels zou moeten komen: “Ik werd genegeerd door Megan Thee Stallion, uit de weg geveegd door een mannelijke berg en vervolgens de mond gesnoerd door een Malfoy lookalike die overduidelijk voor de eerste keer op een F1-grid liep”, zei de Brit. “Ik plaatste er een simpele tweet over en die werd vijf miljoen keer gezien. Om eerlijk te zijn begrijp ik daar niks van.”

Op Twitter voegde hij toe: "Voor de duidelijkheid: het maakt mij niet uit wie een bezoek brengt aan de F1-grid, hoe meer hoe beter. Praat met me, negeer me, duw, zwaai, knuffel me of scheld me uit, doe wat je wil. Het enige dat ik vraag is dat je de sfeer proeft, geniet van je privilege. Ik heb niet gevraagd om veranderingen van het grid-protocol."