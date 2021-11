Hakkinen: Titelstrijd wordt in laatste race beslist, alles telt nu

"Zonder twijfel heeft Max met de overwinning in Mexico zijn leidende positie in het WK verstevigd, maar met vier races te gaan kan er nog van alles gebeuren in de strijd tussen Red Bull en Mercedes", schrijft Hakkinen in zijn vaste column voor gokkantoor Unibet. "Ik ben er vrij zeker van dat het in Abu Dhabi wordt beslist. Mercedes zal hier alles aan doen en je moet nooit Lewis Hamilton afschrijven; hij houdt van een uitdaging. En dat is Max voor hem."

Kijkend in zijn glazen bol krijgt Hakkinen nog geen helder beeld van de wereldkampioen van 2021. Het kwartje kan volgens hem beide kanten opvallen. "De Grand Prix van Brazilië lijkt goed bij de auto van Max Verstappen te passen, maar Lewis Hamilton won in 2016 en 2018 in Interlagos. Daarna komen Qatar en Saudi-Arabië, twee nieuwe circuits waarvan de teams geen data uit het verleden van hebben. Natuurlijk zullen vooraf simulaties worden gedaan, maar je weet nooit precies hoe de auto en de banden zich er zullen gedragen. Dat weet je pas als je er bent. Banen met een nieuwe asfaltlaag kunnen bovendien glad, stoffig en daarmee riskant zijn."

"De psychologie, elk punt, iedere crash; alles telt"

Je hoeft Hakkinen niks te vertellen over spannende slotfases. De voormalige werknemer van McLaren-Mercedes won zijn twee titels pas in de laatste race van het seizoen. In 1998 versloeg hij Michael Schumacher en zijn Ferrari in Japan. Een jaar later was hij op Suzuka Schumi's teamgenoot Eddie Irvine de baas. Hakkinen: "Red Bull heeft laten zien dat het een kleine maar belangrijke voorsprong qua tempo heeft, maar ik weet zeker dat er nog verrassingen zullen zijn. Nu komt het aan op psychologie, de mentale kracht van de coureur en het team. Als alles goed gaat, kan het gemakkelijk gaan voelen. Maar als het tegenzit, dàn laten kampioenen zien hoe goed ze zijn."

"Ik weet wat het is om een titelduel te moeten uitvechten in de laatste race", gaat Hakkinen verder. "Dan telt ieder punt. En daarmee ieder technisch probleem of crash. In 1998 sloeg de wagen van Michael Schumacher af op de startopstelling. Daarna ging het mis met zijn banden. In 1999 won ik met maar twee punten verschil van Eddie Irvine. Je moet gefocust blijven en hard werken met iedereen in het team. Niets is zeker. Als je verslapt, slaat de ander terug; je rivaal loert altijd op een kans."

"Max won Mexico in de eerste bocht"

Terugkijkend op de Grand Prix van Mexico zag Hakkinen de zege van Verstappen wel aankomen. De hoge ligging en het belang van downforce passen volgens hem goed bij de wagen van de Nederlander, die in 2017 en 2018 ook in Mexico-Stad wist te winnen en er in 2019 op pole-position stond. "Overduidelijk dat hij het er naar z'n zin heeft." De kwalificatie was een misser, aldus Hakkinen, waarbij Red Bull in zijn ogen de banden niet goed op temperatuur kreeg. "Deze les hebben ze op tijd voor de race geleerd."

Max won de race in de eerste bocht, schrijft Hakkinen. "Hij zat op de ideale lijn en remde zo laat mogelijk, waardoor hij voor de twee Mercedes-coureurs wist te komen. Een sterke actie met veel vertrouwen. Dat Perez in de laatste ronden Hamilton onder druk zette, was mooi voor het publiek. Maar Lewis was nooit echt in de problemen. Hij heeft het goed gedaan door tweede te worden. Voor hem was het vooral een kwestie van schadebeperking."