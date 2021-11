Giovinazzi baalt van “totaal verkeerde” strategie Alfa Romeo

De eerste en enige puntenfinish van Antonio Giovinazzi in 2021 dateert alweer van de Grand Prix van Monaco, toen hij als tiende over de finish kwam. In Mexico leek hij in uitstekende positie te verkeren om daar weer wat punten aan toe te voegen. Bij de start bleef de Alfa Romeo-coureur keurig uit de problemen, waardoor hij vanaf de elfde startplek opschoof naar P6. Bij de herstart kwam Carlos Sainz aan hem voorbij, maar in het restant van de eerste stint bleef Giovinazzi keurig op de zevende plek rijden.

Toch zou Giovinazzi de race buiten de punten eindigen. Hij werd al in de zestiende ronde naar de pits gehaald voor zijn eerste pitstop, waarna hij klem kwam te zitten achter Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas. Het voordeel van zijn nieuwe harde banden kon de Italiaan hierdoor niet uitbuiten, waardoor hij het moest doen met de elfde plaats. Dat leidde tot behoorlijk wat irritatie bij Giovinazzi, die zijn team via de radio sarcastisch vertelde: “Hey jongens, bedankt voor de geweldige strategie.”

“Ik ben gewoon zo teleurgesteld, want we hadden vandaag de kans om met twee auto’s punten te scoren”, zei Giovinazzi toen de woede eenmaal gezakt was. “Maar aan mijn kant was de strategie totaal verkeerd. We stopten te vroeg, maar dat was denk ik niet het probleem. Het probleem was dat ik na mijn stop in verkeer terechtkwam, waardoor de strategie niet werkte. Ik ben gewoon heel teleurgesteld. Ik lag [voor de pitstop] zevende en Kimi [Raikkonen] werd uiteindelijk achtste. Het is dus teleurstellend, want we hebben als team niet de punten gescoord die we konden scoren. Dat is voor mijzelf ook pijnlijk, maar het is wat het is. De eerste ronde was geweldig, maar het betekende uiteindelijk niks voor het resultaat.”

Vasseur erkent verkeerde inschatting

Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur erkent dat zijn team een rekenfout maakte bij de strategie van Giovinazzi. “We hadden een goede start, ontweken de crash en lagen zesde en negende, wat zevende en negende werd toen Sainz voorbij Antonio ging”, vertelde hij aan Motorsport.com. “De snelheid was prima, maar we maakten een strategische keuze. We werden verrast door de snelheid van Ricciardo en Bottas en toen kwamen we klem te zitten. Dat was zonde, want hij deed het geweldig. De strategie was eerlijk gezegd niet dom, maar het werkte gewoon niet omdat we niet verwachtten dat Bottas en Ricciardo zo langzaam zouden zijn. Gelukkig scoorden we wat goede punten met Kimi.”

Kimi Raikkonen kwam uiteindelijk als achtste over de finish in de GP van Mexico, een evenaring van zijn beste resultaat van het jaar. Daardoor ligt Alfa Romeo nu twaalf punten achter Williams in de strijd om de achtste plek bij de constructeurs. Die achterstand overbruggen is geen onmogelijke klus, maar Vasseur weet dat het makkelijker was geweest als eerdere kansen gewoon werden benut. “Qua pure snelheid hebben we een stap vooruit gezet. En als de weekenden goed verliepen, konden we goede punten scoren. Maar als je naar het seizoen kijkt, dan hebben wij te veel kansen gemist.”