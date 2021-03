Foto's: Helmen van alle Formule 1-coureurs in 2021

De helm is voor een Formule 1-coureur wat het visitekaartje is voor een zakenman. De afgelopen jaren hebben coureurs over het algemeen een basishelm voor het seizoen gepresenteerd en kwamen ze voor speciale gelegenheden met een specifiek exemplaar. Zo heeft Max Verstappen altijd een speciale helm tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van zijn werkgever. McLaren-coureur Lando Norris liet zijn helm afgelopen jaar al eens ontwerpen door een jonge fan.

De meeste rijders hebben voor dit seizoen een licht gewijzigde helmontwerp onthuld. Niet elke coureur heeft officiële foto's vrijgegeven van zijn nieuwe hoofdbescherming, daarom wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van ander beeld.

Lewis Hamilton - Mercedes

Valtteri Bottas - Mercedes

Max Verstappen - Red Bull Racing

Sergio Perez - Red Bull Racing

Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Racing

Charles Leclerc - Ferrari

Carlos Sainz - Ferrari

Lando Norris - McLaren

Daniel Ricciardo - McLaren

Fernando Alonso - Alpine

Esteban Ocon - Alpine

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo

Kimi Raikkonen - Alfa Romeo

Lance Stroll - Aston Martin

Sebastian Vettel - Aston Martin

Mick Schumacher - Haas F1

Nikita Mazepin - Haas F1

*geen officiële studioshots beschikbaar

Yuki Tsunoda - AlphaTauri

Pierre Gasly - AlphaTauri

*geen officiële studioshots beschikbaar

Nicholas Latifi - Williams F1

*geen officiële studioshots beschikbaar

George Russell - Williams F1

*geen officiële studioshots beschikbaar