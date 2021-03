Verstappen met afstand de snelste in laatste training GP Bahrein

De laatste oefensessie kende een rustig begin. Nadat het licht aan het einde van de pits op groen was gesprongen, ging alleen AlphaTauri-debutant Yuki Tsunoda naar buiten voor een installatieronde. Pas na tien minuten verscheen de volgende coureur op het circuit. Valtteri Bottas stuurde zijn Mercedes de baan op en ging bij het ingaan van zijn eerste volledige ronde wijd bij de eerste bocht. De Fin was duidelijk nog niet helemaal gelukkig met de W12, want bij een volgende poging schoot hij eraf bij de vierde bocht.

Lees terug: Liveblog bij de derde training in Bahrein

Vervolgens werd het snel drukker op het Bahrain International Circuit. Lewis Hamilton leek een stuk meer op zijn gemak in zijn Mercedes en noteerde op de zachte band de snelste tijd door naar een 1.32.933 te gaan. Tegelijkertijd was er een gele vlag voor Charles Leclerc, die in een spin belandde bij de derde bocht. De Ferrari-rijder kon na zijn momentje zonder veel problemen zijn weg vervolgen, maar was wel een setje banden armer. Na iets meer dan twintig minuten ging ook Max Verstappen aan het werk. De coureur van Red Bull Racing kwam op de harde band naar buiten en legde beslag op de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.32.617. Even later leek Verstappen de snelste tijd nog wat scherper te zetten, maar hij moest zijn snelle ronde afbreken omdat Nikita Mazepin was gespind bij de zevende bocht.

Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok ging Pierre Gasly naar de snelste tijd. De Fransman van AlphaTauri ging op de zachte band rond in een 1.32.321. Carlos Sainz Jr. ging hierna naar P1 door op de medium compound een 1.32.108 te rijden met de Ferrari, maar de beide Mercedes-coureurs waren op dat moment al bezig aan een snellere ronde op de soft. Bottas nam de koppositie over met een 1.31.855 om die meteen weer af te staan aan Hamilton, die met een 1.31.316 nog een halve seconde rapper ging dan zijn teamgenoot.

Met nog twaalf minuten te gaan rolde Verstappen zijn garage uit op een nieuw setje softs. De Nederlander ging paars in alle sectoren en noteerde een 1.30.577, waarmee hij op dat moment maar liefst zeven tienden sneller was dan Hamilton. De Brit kwam een paar minuten voor het einde weer naar buiten, maar verbeterde zich niet meer en bleef tweede. Gasly wurmde zich tussen de beide Mercedessen in door met een 1.31.583 naar de derde tijd te gaan. Bottas zakte zo naar de vierde stek in de tijdenlijst. Perez moest met de andere Red Bull een halve tiende toegeven op de Fin en was daarmee vijfde. Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Esteban Ocon, Lance Stroll en Daniel Ricciardo waren de andere coureurs in de top-tien.

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Resultaten van de derde training in Bahrein:

