Burti: "Ferrari had meer moeten doen om Vettel te helpen"

Vettel beschikte vorig seizoen lang over de beste wagen, maar door een reeks fouten gingen zijn titelambities in rook op. De Grand Prix van Duitsland was het dieptepunt. Voor eigen fans ging Vettel de muur in toen hij aan de leiding reed en schonk hij rivaal Lewis Hamilton de zege en een verschil van 25 punten cadeau. De Duitser bleef in de tweede seizoenshelft meer fouten maken en kon zo Hamilton niets in de weg leggen op weg naar een vijfde wereldtitel.

Luciano Burti, ooit Ferrari-tester en racer voor Prost en nu tv-commentator, denkt dat voormalig teambaas Jean Todt meer had gedaan dan huidige chef Maurizio Arrivabene om de druk af te houden bij Vettel. "Het was echt een kleine fout [in Hockenheim] en hij had de pech om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn. Dat had grote gevolgen", vertelt Burti aan Motorsport.com. "Ik denk dat iemand als Jean Todt hem op dat moment goede feedback had kunnen geven. Misschien voelde Vettel zich na zijn fout een beetje alleen. Eens je die druk hebt en je denkt als racer: 'Nu mag ik de volgende ronde zeker geen fout maken', dan gaat het net wel mis. Van zodra je eraan denkt, is het zover. Ik denk dat hem dat is overkomen."

"Vettel is een groot kampioen, maar hij is ook erg menselijk en die emoties helpen je niet. Hij was alleen en iemand als Jean had het verschil kunnen maken om hem weer op het juiste pad te helpen. Het is niet normaal om een viervoudige wereldkampioen zoveel domme fouten te zien maken.”

Burti was tussen 2002 en 2004 de testrijder bij Ferrari toen Todt nog aan het roer stond in Maranello. Van huidige chef Maurizio Arrivabene is hij minder onder de indruk. "Misschien is Ferrari een beetje dat leiderschap kwijt dat Jean wel kon bieden", vervolgt de Braziliaan. "Ik heb met Stefano Domenicali gewerkt en hij was een heel goede kerel. Ik weet niet hoe het team was toen hij teambaas was tussen 2008 en 2014, maar na zijn vertrek raakte het team nooit meer in het goede ritme. Ik ken Arrivabene een beetje omdat hij voordien bij Philip Morris werkte en naar mijn mening is hij geen goede leider, omdat hij weinig sympathie toont. Hij was altijd heel afstandelijk en ik begreep nooit waarom."

Met medewerking van Edd Straw