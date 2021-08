Veiligheid Spa nog reden tot zorg? "Liever dit dan Abu Dhabi"

Twee weken geleden ging het in het openingsuur van de 24 uur van Spa behoorlijk mis bovenaan de Raidillon. Jack Aitken crashte en kwam via de bandenstapels terug op de baan. Daar werd hij met een aanzienlijke snelheid geraakt door meerdere auto. Uiteindelijk bleken er vier coureurs bij het incident betrokken, waarvan Aitken en Davide Rigon zijn overgebracht naar het ziekenhuis van Luik. Eerstgenoemde liep bij de klap onder meer een gebroken sleutelbeen en ruggenwervel op. Het moment liet de gedachten eveneens teruggaan naar augustus 2019, toen Hubert ook bovenop de Raidillon crashte en vol in de flink werd gereden door Juan Manuel Correa. Correa, die inmiddels weer in de Formule 3 rijdt, heeft na de crash in de 24 uur van Spa overigens een statement naar buiten gebracht waarin te lezen valt dat hij nog steeds met het circuit in gesprek is over de veiligheid.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi heeft in een reactie laten weten dat hij die veiligheid nog altijd voldoende acht voor de Formule 1 en krijgt bijval vanuit verschillende hoeken. De steun komt onder meer van Luciano Burti, die in het F1-seizoen 2001 zelf ook bijzonder hard crashte in Spa. Zijn klap was weliswaar niet bij de Raidillon. Burti belandde in duel met Eddie Irvine namelijk met twee wielen van zijn Prost op het gras en kreeg nadien een impact van 111G te verduren in Blanchimont. Zijn helm was aan de voorkant zwaar beschadigd en Burti moest de rest van dat Formule 1-seizoen verstek laten gaan door kneuzingen in zijn gezicht en een hersenschudding.

Spa en de risicofactor horen bij DNA van F1

Als het tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com over de veiligheid van Spa gaat, laat Burti dan ook weten: "Ik denk dat ik er wel over mee kan praten. Ik heb daar zelf een zware crash gehad en het had niet veel gescheeld of dat was anders afgelopen. Maar autosport blijft nou eenmaal gevaarlijk. Het is onmogelijk om sneller dan 200 kilometer per uur te gaan in een auto en te denken dat alles helemaal veilig is. Dat is gewoon niet haalbaar." Burti wil ermee aangeven dat een zekere risicofactor bij het racen hoor. "Veel van de huidige circuits hebben trouwens al meer ruimte en de auto's hebben tegenwoordig allemaal een halo. Ik was daar in eerste instantie fel op tegen, maar moet erkennen dat ik het toch verkeerd had gezien."

"Misschien ben ik een beetje old-school, maar Spa is echt onderdeel van het DNA van de Formule 1. Kijk ook eens goed naar banen als banen als Spa, Silverstone, Monza, Monaco, daar kun je gewoon niet meer ruimte creëren, die kun je niet honderd procent veilig maken. Dat heeft ook veel met het terrein te maken. Als je eens door Eau Rouge omhoog loopt, dan besef je meteen at er geen andere uitweg is. Je moet kiezen: of Eau Rouge in de huidige vorm houden of een tunnel aanleggen", vervolgt Burti gekscherend. "Een andere optie is om niet langer op Spa te racen, maar daar ben ik fel tegen. Ik wil niet dat F1 alleen nog maar komt op circuits als Abu Dhabi of Paul Ricard, waar je de voet vol naar beneden kunt houden en er nooit iets gebeurt. Risico hoort nou eenmaal bij deze tak van sport. Wij willen mensen zien die de limiet opzoeken en jammer genoeg horen daar ook serieuze ongevallen bij. Hopelijk sterft er niemand meer in het harnas, maar risico hoort wel bij het DNA van de auto- en motorsport."