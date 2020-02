Promoted: De ultieme manier om de Franse GP 2020 te ervaren

Je vertrekt op woensdagavond per luxe touringcar vanuit Amsterdam. Vanaf dat moment kan je heerlijk achterover leunen en je alvast verheugen op de actie die je gaat meemaken. Je wordt door het mooie Franse landschap rechtstreeks naar het Circuit Paul Ricard vervoerd. Daar arriveer je op donderdag rond lunchtijd. Er staat al een tent voor je klaar op de officiële camping voor de GP. Het enige dat je nog hoeft te doen, is te genieten van een weekend vol raceactie met vele gelijkgestemde fans.

Shuttle service Photo by: GIP Paul Ricard Camping area Photo by: GIP Paul Ricard

De camping bevindt zich op loopafstand van het circuit en is daardoor de ideale uitvalsbasis. Zo hoef je niets te missen van de drie dagen vol actie op de baan en vele activiteiten rondom het circuit (op een later moment bekendgemaakt).

Standaard toegangstickets zijn beschikbaar vanaf 1.352,- euro per persoon maar de tickets kunnen op individuele wensen voor locatie en budget afgestemd worden. Zit je graag in een heftige remzone waar mogelijk veel ingehaald wordt? Dan zijn Virage Du Pont (1.616,- euro per persoon) of Sainte Baume (1.572,- euro per persoon) ideale opties. Wil je genieten van de ongelofelijke bochtensnelheid van de Formule 1? Dan biedt Le Beausset (1.506,- euro per persoon) een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Ben je op zoek naar de ultieme ervaring? Kies dan voor een upgrade naar een plekje op start-finish en volg de start en alle pitactie vanuit je luie stoel (1.737,- euro per persoon).

Bekijk voor deze, en andere ticketopties voor de Grand Prix van Frankrijk, de website van Motorsport Tickets.