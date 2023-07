GP België live: Volg de sprint shootout

Spa-Francorchamps is dit weekend het decor voor de derde sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023. Dat houdt in dat er op het Belgische circuit maar één vrije training wordt verreden, gevolgd door twee kwalificaties en twee races. De eerste kwalificatie is op vrijdagmiddag afgewerkt en daarmee zijn de startposities voor de Grand Prix van België op zondag al vergeven. De startopstelling voor de zaterdagse sprintrace moet echter nog bepaald worden en dat gaat gebeuren tijdens de zogenaamde sprint shootout.

Deze kwalificatie heeft een ietwat aangepast format met behoorlijk ingekorte segmenten en - onder droge omstandigheden - de verplichte inzet van nieuwe mediums in SQ1 en SQ2, gevolgd door de verplichte keuze voor nieuwe softs in SQ3. Het is echter nog de vraag of deze bandenregels wel van toepassing zijn tijdens de sprint shootout in België, want de weersverwachting is ronduit belabberd te noemen. Er wordt de nodige regen voorspeld en als de kwalificatie voor de sprintrace op een natte baan afgewerkt wordt, vervallen de eisen die gesteld worden omtrent de bandencompounds.

Vrijdag hebben we in ieder geval alvast een beeld gekregen van de verhoudingen. In de kwalificatie, die op een opdrogende baan werd verreden, was Max Verstappen afgetekend de snelste. Nadat hij ternauwernood Q3 haalde, zette hij de concurrentie daarin op acht tienden achterstand. Toch heeft de Red Bull-coureur geen pole, omdat hij een gridstraf van vijf plaatsen moet inlossen voor het pakken van zijn vijfde versnellingsbak van 2024. Voor de sprintrace telt die gridstraf echter niet, dus kan Verstappen zich nu wel van de beste startpositie verzekeren?

De door Verstappen afgestane pole-position is bij Charles Leclerc beland, die daarmee zijn tweede pole van 2023 heeft behaald. Kan de Monegask dat kunstje herhalen tijdens de sprintkwalificatie? En wat kunnen de McLarens, die op de opdrogende baan eveneens goed uit de verf kwamen? Of weten de Mercedessen zich in de strijd om de pole voor de sprintrace te melden? Het antwoord op deze vragen wordt vanaf 12.00 uur gegeven tijdens de sprint shootout. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.