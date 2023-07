Max Verstappen houdt ijzersterke Piastri net van P1 in prachtige sprint shootout

Minder dan een etmaal na de reguliere kwalificatie mochten de Formule 1-coureur alweer aan de bak voor een tweede kwalificatiesessie op de befaamde Ardennenomloop. Max Verstappen had zijn visitekaartje op vrijdag ook al afgegeven door met een verschil van ruim acht tienden de snelste tijd te klokken. Goed voor pole is dat zoals bekend niet - ook niet in de officiële statistieken - door de tactische versnellingsbakwissel bij Red Bull. De WK-leider zal de hoofdrace op zondag als zesde aanvangen, al mag hij voordien wel als eerste oplijnen voor de sprintrace. In de derde 'sprint shootout' uit de Formule 1-geschiedenis toonde hij zich namelijk ook de snelste van het stel, al maakte Oscar Piastri vooral bijzonder veel indruk in de McLaren.

SQ1: Verstappen start voortvarend, Norris en Russell ontsnappen aan vroege exit

De sessie kwam wel aanmerkelijk later op gang dan de bedachte starttijd van 12.00 uur. Ongeveer een half uur voordat het licht aan het eind van de pitstraat eigenlijk op groen had moeten gaan, kwam het bakken uit de hemel boven Circuit Spa-Francorchamps. Het maakte de omstandigheden te slecht om de coureurs op pad te sturen. Om 12.35 uur, nadat de baan ook nog met man en macht zoveel mogelijk was drooggeblazen, achtte de wedstrijdleiding het alsnog veilig genoeg en mochten de coureurs naar buiten voor het eerste gedeelte van twaalf minuten.

De omstandigheden waren op dat moment al goed genoeg voor intermediates. Lewis Hamilton zette op die banden een eerste richttijd neer met 2.02.297, maar die zou meteen worden verbeterd door de ontketende Oscar Piastri en Charles Leclerc. Het antwoord van Verstappen liet niet lang op zich wachten en mocht er zijn. De wereldkampioen dook een seconde onder de tijd van Piastri, al verbeterden de baanomstandigheden continu. Het betekende dat Verstappen zijn eigen toptijd nog verder kon aanscherpen en met 1.58.135 uiteindelijk weer een marge van acht tienden had op de naaste achtervolgers Lewis Hamilton, Fernando Alonso en de verrassend sterke Alexander Albon.

Alonso vond zichzelf in de slotfase overigens nog in de gevarenzone, maar wist het vege lijf op zijn verjaardag te redden. Het gold ook voor Lando Norris, die moest billenknijpen in de laatste minuten, maar in extremis naar P13 wist te springen. Hij ontsnapte net als generatie- en landgenoot George Russell. De Mercedes-coureur vergaloppeerde zich tijdens zijn laatste SQ2-ronde in Les Combes, maar kon opgelucht ademhalen nadat hij op de vijftiende stek bleef staan. Hij hield Yuki Tsunoda achter zich, die het net als in Hongarije moest afleggen tegen Daniel Ricciardo. Naast de Japanner vonden ook Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg hun Waterloo in het eerste deel. De Duitser wist geen enkele rondetijd op de klok te brengen. Dit was vrijdag ook al het geval door een hydraulisch probleem, al lag de fout nu vooral bij het team: "Dit was een interessante uitvoering...", liet Hülkenberg dan ook cynisch via de boordradio weten.

SQ2: Gok voor slicks komt Aston Martin zeer duur te staan

Zonder deze afvallers mocht de rest zich opmaken voor het tweede bedrijf, waarvoor met name de vraag opkwam of het al droog genoeg zou zijn voor slicks. Aan het begin van de sessie beantwoordden alle coureurs die nog met 'nee' en maakten ze dus nog gewoon hun opwachting op intermediates. Op die band met de groene wangen tekende Logan Sargeant voor een eerste spin van de dag, al wist hij zijn Williams in tegenstelling tot vrijdag nu wel uit de muur te houden.

Lance Stroll besloot vervolgens als eerste man de overstap naar slicks te maken. "Ahh shit, het is te vroeg", liet hij via de boordradio direct weten. Het team reageerde dat hij het er maar mee moest doen, al bleek de Canadees het gelijk wel aan zijn zijde te hebben. In de tweede sector schoot Stroll er behoorlijk hard af met veel schade aan zijn AMR23 en een rode vlag tot gevolg. De stevige crash van Stroll bracht meteen een einde aan SQ2 en dat was in meerdere opzichten slecht nieuws voor Aston Martin. Door de rode vlag kon teamgenoot Fernando Alonso immers ook geen rondetijd meer noteren en waren beide mannen vroegtijdig klaar. Stroll en Alonso moesten derhalve genoegen nemen met de plekken veertien en vijftien, al heeft het team uit Silverstone eerst nog behoorlijk veel werk aan de bolide van Stroll voorafgaand aan de sprintrace later vandaag.

Net als Aston Martin moest ook Williams het doen zonder auto in deel drie. Albon en Sargeant konden door de crash ook geen rondetijd klokken en waren derhalve, net als Ricciardo op P11, vroegtijdig klaar. De Australiër heeft daarmee echter wel weer een prima indruk achtergelaten en kan best tevreden terugkijken. Helemaal vooraan tekende Verstappen ook in dit gedeelte van de kwalificatie voor de toptijd, gevolgd door Hamilton en Sergio Perez. Positieve noot was trouwens dat het zo geplaagde Alpine, waar Otmar Szafnauer het veld na dit weekeinde moet ruimen, met beide auto's doorging naar het beslissende gedeelte van de shootout.

SQ3: Verstappen houdt indrukwekkende Piastri met miniem verschil van P1 af

Aan het begin van SQ3 achtten alle coureurs het wel droog genoeg voor slicks. De klap van Stroll kon hen met andere woorden niet afschrikken, al was het oponthoud na diens crash de baanomstandigheden ook weer ten goede gekomen. Leclerc tekende met 1.52.525 voor een eerste richttijd op softs, maar die zou niet lang standhouden. Zo doken Norris en Hamilton er overtuigend onder, waarbij laatstgenoemde de klok liet stoppen op 1.51.198. Het wachten was vervolgens op Verstappen, maar die zou zich met een minieme achterstand van 0.088 seconde eerst nog stukbijten op de tijd van Hamilton. Het bleek nog stilte voor de spreekwoordelijke storm.

De baan werd beter en beter gedurende de sessie van acht minuten en dus kwam het allemaal op de slotfase aan. Perez rondde zijn vliegende ronde als eerste af en nam het commando over. De Mexicaan ging bijna negen tienden rapper dan Hamilton, ondanks veel verkeer bij de laatste chicane. Nadien was het afwachten wat de rest zou doen. Dat begon met een verrassend goede tijd voor Pierre Gasly, al zat het venijn daadwerkelijk in de staart. Sainz versnelde en zag de ijzersterke Piastri nadien hetzelfde doen. De zeer talentvolle Australiër mocht even dromen van P1 op de grid voor de sprintrace, maar dat was buiten 'usual suspect' Verstappen in extremis gerekend. De WK-leider ging op de meet 0.011 seconde sneller in de rondte dan het toptalent van McLaren en staat derhalve 'gewoon' weer bovenaan de tijdenlijst nadat de kruitdampen zijn opgetrokken. Achter Verstappen en Piastri bezetten de Ferrari-mannen de tweede startrij met Sainz voor Leclerc. Mercedes moet genoegen nemen met de startplekken zeven en tien, al had dat aanmerkelijk beter kunnen zijn als Russell tijdens het laatste rondje niet in de weg van Hamilton had gereden.

De sprintrace tijdens het Formule 1-weekend op Spa-Francorchamps begint later vandaag om 17.05 uur, hetgeen samenhangt met het uitstellen van de sprint shootout. Alle baanactie is dan natuurlijk weer rechtstreeks te volgen in het liveblog van Motorsport.com Nederland.

Volledige uitslag sprint shootout F1 Grand Prix van België: