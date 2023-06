F1 Spanje live: Volg de kwalificatie

De derde en laatste vrije training bood de fans langs de baan niet veel actie. Er hingen regen- en onweersbuien rondom het Catalaanse circuit en het hemelwater zou ook snel na de start van de training naar beneden komen. Voordat het zover was, parkeerde Logan Sargeant zijn Williams in de bandenstapel na een moment van overstuur in de laatste bocht. Het bleef door de regen lange tijd stil op de baan, maar na enkele runs op intermediates werden toch weer slicks onder de bolides geschroefd.

Het was voor de coureurs wellicht een nuttige sessie, aangezien er voor de kwalificatie ook regen is voorspeld. Speciaal daarom heeft de FIA de teams een extra set van de intermediates aangeboden voor de kwalificatie. Regen zou de kwalificatie nog interessanter kunnen maken, aangezien de coureurs in VT3 al merkten dat, hoewel het wel degelijk regende, de baan relatief droog bleef. Het kiezen van het juiste moment om over te stappen naar slicks kan dus van cruciaal belang zijn voor een plek in Q3, of zelfs de pole-position. Duidelijk is dat de teams de buienradar goed in de gaten zullen houden, zeker nadat de Formule 2-sprintrace op een kletsnatte baan had plaatsgevonden.

Mocht het niet regenen, dan zal dat geen gevolgen hebben voor de spanning. De vrijdagtrainingen bewezen namelijk, net als de eerste runs op de slicks in VT3, dat het veld ontzettend dicht bij elkaar zit. Vooraan had Max Verstappen wel een marge, maar achter hem waren de verschillen minimaal. Zo zat de top-tien in VT2 binnen zes tienden van een seconde van elkaar en was Sargeant op 1,5 seconde de langzaamste van het veld. Elke honderdste of zelfs duizendste van een seconde kan dus het verschil maken tussen een plek in Q2 en Q3.

Max Verstappen hoopt vandaag voor zijn 24ste Formule 1-pole te gaan, maar kunnen Sergio Perez, Fernando Alonso of Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz daar een stokje voor steken? Zij lijken op basis van de trainingen vrij zeker van een plaats in Q3. Dat geldt niet voor Mercedes, waar Lewis Hamilton zich na de vrijdagtrainingen zorgen maakte over het bereiken van de top-tien in de kwalificatie. Nico Hülkenberg was na zijn derde tijd in VT2 realistisch en verwacht niet dat hij dat zomaar kan herhalen vandaag. Weet de Duitser toch nog iets uit de hoge hoed te toveren? Nyck de Vries had vorige week met de twaalfde tijd zijn beste F1-kwalificatie tot nu toe, maar kan hij daar dit weekend een nog beter resultaat van maken?

Om 16.00 uur gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje van start. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.