F1 Silverstone live: Volg de derde vrije training

Na vijf opeenvolgende overwinningen is Max Verstappen in rap tempo onderweg naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1. Dit weekend gaat hij in Silverstone proberen om zijn vijfde pole op rij en zesde achtereenvolgende overwinning binnen te slepen. De voorbereidingen daarop verlopen vooralsnog voorspoedig, want op de vrijdag van de Britse Grand Prix eindigde hij in beide vrije trainingen op de eerste positie. Van een voorsprong van ruim vier tienden bleef in VT2 slechts een fractie over, maar desondanks besloot Verstappen de vrijdag bovenaan. Kan hij dat in de derde training herhalen, om zo met het best mogelijke gevoel naar de kwalificatie te gaan?

De tweede plek in VT2 was weggelegd voor Carlos Sainz, die in die sessie de enige Ferrari-coureur was die in actie kwam. Charles Leclerc kon niet rijden als gevolg van een elektrisch probleem. De Monegask zal in de derde training dus aan de bak moeten om iets van de verloren tijd goed te maken. Ideaal voor een goede klassering in de kwalificatie en de race is zijn absentie in de tweede training vanzelfsprekend niet, maar wat kan hij in de derde oefensessie laten zien? En kan Sainz daarin een echte bedreiging vormen voor Verstappen en Red Bull Racing?

De grote verrassing van de vrijdag was Williams, dat de dag totaal onverwachts afsloot met twee auto's in de top-tien. Alexander Albon klokte in beide trainingen verrassend de derde tijd, terwijl teamgenoot Logan Sargeant met een knappe vijfde tijd in de tweede sessie nog eens onderstreepte dat de Britse renstal er in Silverstone goed bij staat. Na de upgrade in Canada lijkt de FW45 goed te werken op Silverstone, maar kunnen de Thai en de Amerikaan de goede vorm bevestigen in de derde training? En wat kan Mercedes laten zien, nadat het over één ronde een matig tempo draaide maar in de langere runs juist wel een bemoedigend tempo aan de dag legde? Weten zij zich in de strijd om de voorste posities te mengen? Of slaagt Aston Martin daar toch nog in?

Vanaf 12.30 uur worden deze vragen beantwoord, want dan begint de derde vrije training voor de Britse Grand Prix. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.