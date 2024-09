F1 Monza live: Volg de derde vrije training

De vrijdagse actie op Monza leverde enkele headlines op. Zo maakte Andrea Kimi Antonelli zijn debuut tijdens een F1-weekend in VT1, maar zat zijn debuut er al binnen tien minuten op door een crash. Ondanks alles is de 18-jarige Italiaan aangesteld als opvolger van Lewis Hamilton, dus de crash heeft geen grote gevolgen gehad. Verder was het diezelfde Hamilton die de tijdenlijst topte op vrijdag, al was het beeld ietwat vertekend. McLaren en Ferrari stonden er ook goed bij, maar Red Bull Racing stond in VT2 een stuk verder weg met P14 en P15. Max Verstappen was in VT1 nog de snelste, maar kon in VT2 geen snelle run op de zachte banden voltooien. Bij Red Bull waren er geen zorgen om dat resultaat: adviseur Helmut Marko zag nu al meer positieve tekenen dan in Zandvoort het geval was.

Om 12.30 uur gaat de derde vrije training op het circuit van Monza van start. De sessie duurt zoals gebruikelijk een uur. Om 16.00 uur volgt dan de kwalificatie. Mis niks van de actie van VT3 via ons liveblog.