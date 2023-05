F1 Miami live: Volg de eerste vrije training

Een waar spektakelstuk werd de Grand Prix van Azerbeidzjan vorig weekend niet door het uitblijven van inhaalacties. Sergio Perez zal daar echter maling aan hebben gehad, want de Red Bull-coureur deed uitstekende zaken door zowel de sprintrace als de Grand Prix in Baku op zijn naam te schrijven. Hij heeft het gat met teamgenoot en WK-leider Max Verstappen daarmee verkleind tot zes punten. Die kleine marge gaat de Nederlander dit weekend proberen te verdedigen op alweer het vierde opeenvolgende stratencircuit dat de Formule 1 in het seizoen 2023 aandoet: het Miami International Autodrome.

Met twee zeges in de laatste drie races heeft Perez zijn status als koning van de stratencircuits bevestigd, maar in Miami heeft hij nog geen grote successen kunnen vieren. Tijdens het eerste bezoek van F1 aan Miami in 2022 eindigde de Mexicaan op de vierde positie, achter de beide Ferrari-coureurs en teamgenoot Verstappen. De Nederlander schreef het treffen rond het Hard Rock Stadium op zijn naam en klokte ook de snelste ronde van de race. In de vrije training reed Verstappen echter geen enkele keer de snelste tijd. Kan hij daar tijdens de eerste training voor de GP van Miami in 2023 verandering in brengen?

Red Bull lijkt tot dusver - zeker qua race pace - niets te vrezen te hebben van de concurrentie, die voornamelijk van Aston Martin, Mercedes en Ferrari komt. Daar waar Aston Martin in Bahrein en Jeddah de voornaamste uitdager bleek van Red Bull Racing, namen Mercedes en Ferrari het stokje over in respectievelijk Australië en Azerbeidzjan. Qua karakteristieken van het circuit komt Miami meer in de buurt van Australië en dat lijkt goed nieuws te zijn voor Mercedes, maar kan de Duitse fabrikant zich ook in VT1 al laten gelden? Of moet het de eer van naaste belager toch laten aan een van de andere teams?

Voor Nyck de Vries wordt het intussen zijn eerste kennismaking met het Miami International Autodrome, dat het decor is van de vijfde F1-race van 2023. Hoe komt de AlphaTauri-coureur uit de startblokken? Het zijn vragen waarop in de loop van de eerste vrije training in Miami een antwoord op komt. De sessie start om 20.00 uur Nederlandse tijd en via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.