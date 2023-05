Een week na de overtuigende één-twee van Red Bull in de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat het Formule 1-seizoen 2023 dit weekend verder met de race in Miami, waar voor de tweede keer op een speciaal aangelegde baan rond het Hard Rock Stadium wordt gereden.

Voor de tweede editie van de Grand Prix is het volledige circuit van een nieuwe asfaltlaag voorzien, nadat de coureurs vorig jaar klaagden over een gebrek aan grip naast de racelijn, wat inhalen een bijzonder hachelijke onderneming maakte. Ook is het gedeelte bij de veertiende en vijftiende bocht licht aangepast naar aanleiding van de zware crashes van Carlos Sainz en Esteban Ocon een jaar geleden. De lay-out is een klein beetje veranderd en er zijn kunststof blokken geplaatst op de plek waar Sainz en Ocon in 2022 hard tegen de betonnen muur klapten.

Om 20.00 uur Nederlandse tijd gingen de coureurs naar buiten voor de eerste baanactie in Miami, waar het donderdag al krioelde van de VIP’s. George Russell kwam al snel op de boordradio om te melden dat zijn Mercedes erg zwaar stuurde. “Op deze manier leer ik niets”, mopperde de Brit, alvorens zijn auto na twee ronden terug naar de pits te sturen. Daar zou hij vervolgens ook even blijven, omdat het stuurhuis in zijn wagen vervangen moest worden.

Aan het begin van de sessie waren de coureurs duidelijk nog op zoek naar grip. Verschillende rijders hadden een momentje waarbij ze even naast de baan schoten, zoals Max Verstappen bij de eerste bocht. Nyck de Vries maakte zelfs een spin bij de twaalfde bocht, waarna hij een stukje tegen de richting in reed om de neus van de AlphaTauri weer de goede kant op te kunnen draaien. Verstappen begon de sessie op de harde band en ging na de openingsfase aan de leiding in de tijdenlijst met 1.31.826, waarmee hij zes tienden los was van de rest. Charles Leclerc volgde met 1.32.478 op P2.

De sessie was bijna halverwege toen Nico Hülkenberg als eerste op de zachte compound het circuit betrad. De Haas F1-coureur kwam tot 1.31.392, waarmee hij de eerste positie in de tijdenlijst overnam van Verstappen. De Nederlander ging kort daarop eveneens op de soft op pad en keerde terug bovenaan met 1.31.054. Hülkenberg ondernam daarna nog een tweede push lap, maar ging bij de derde bocht iets wijd en kwam zo op het gedeelte waar nog altijd zeer weinig grip is. De Duitser verloor pardoes de controle over zijn auto, waarna hij een halve draai maakte en tegen de muur botste. De rode vlag moest tevoorschijn komen om de VF-23 te bergen.

Video: Nico Hülkenberg veroorzaakt een rode vlag tijdens VT1 in Miami

Na negen minuten was de Haas aan de kant en kon de training verder. Verstappen hervatte zijn run op de soft en bracht een nieuwe snelste tijd op de klokken met 1.30.549. Leclerc keerde terug op de tweede stek met 1.30.802, terwijl Carlos Sainz met 1.30.993 plaatsnam op de derde positie. Fernando Alonso stuurde zijn Aston Martin naar de vierde tijd met 1.31.231, terwijl Hülkenberg op dat moment nog altijd vijfde was met de tijd die hij voor zijn crash had gereden.

Kort voor het einde werd er door verschillende coureurs nog een laatste maal aangezet, waaronder door de mannen van Mercedes, die tot de laatste minuten van de sessie hadden gewacht om een snelle ronde op de soft te oefenen. Lewis Hamilton liet eerst 1.30.337 noteren, waarmee hij zichzelf bovenaan zette, waarna Russell met 1.30.125 het snelste ging van iedereen. Ook Leclerc ging in de laatste minuten, toen de omstandigheden op de baan een stuk gunstiger waren geworden, nog rapper dan Verstappen door in 1.30.449 over de streep te komen. De tweevoudig wereldkampioen zakte zodoende naar P4. Sainz besloot de eerste training op zes tienden van Russell als vijfde. Sergio Perez, afgelopen zondag de winnaar in Baku, was slechts elfde. De Vries keerde na zijn spin niet meer terug op de baan en eindigde helemaal onderaan in de tijdenlijst met 1.34.637.

Om 23.30 uur Nederlandse tijd gaat in Miami de tweede vrije training van start.

Video: Hamilton en Russell claimen de eerste en tweede stek in de tijdenlijst

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Miami: